Это знаковое заявление, поскольку оно прозвучало публично перед самим Путиным . Такое мнение 24 Каналу высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, добавив, что Токаев фактически предложил вернуться к формату переговоров в Стамбуле.

Что означают слова Токаева?

Глава Казахстана подчеркнул, что многие не понимают логики этой войны, а молодые люди с обеих сторон продолжают гибнуть. Такие слова могут свидетельствовать о довольно красноречивой тенденции. Ведь раньше даже самые близкие партнеры России избегали публичной критики Кремля, а сейчас они все чаще позволяют себе говорить Путину неприятные вещи открыто.

Причина не только в военной ситуации, но и в том, что война все больше вредит самим союзникам России. Следует напомнить, что в последнее время добыча нефти в Казахстане сократилась после остановки работы терминала в Черном море. Это следствие атаки беспилотников. Соответственно, Казахстан экономически теряет от этой ситуации.

Токаев понимает, что если война будет продолжаться, ущерб для Казахстана и для его экономики будет еще больше. Поэтому он предпринял попытку повлиять на российского диктатора,

– подчеркнул эксперт-международник.

Вряд ли это будет иметь большой эффект, но такие призывы звучат все чаще. Важно, что они приходят из страны, которые Россия называла дружескими и союзническими.

"Это четкий сигнал Путину, что он ведет Россию и другие страны к экономическому краху, последствиям, которые ударят по гражданам этих стран, и по самой России. Поэтому нужно в конце концов сесть за стол переговоров и договариваться о прекращении активных боевых действий", – пояснил Станислав Желиховский.

Эксперт-международным объяснил новое заявление Токаева: смотрите видео

Если говорить о риторике кремлевцев, то она почти не изменилась. Они выставляют те же максималистские требования к Украине. Очевидно нежелание договариваться на приемлемых условиях.

Потому пока сложно говорить о том, что Токаев смог повлиять на Путина, заставил его изменить свои взгляды и сесть за стол переговоров. Но увидим, что будет происходить в ближайшее время.

Кстати, в Украине поддержали заявление Токаева и подчеркнули, что официальный Киев уже давно предлагает Москве остановиться на текущей линии фронта. Но Путин реагирует на это отказом. Он отверг предложение как Украины, так и Казахстана.