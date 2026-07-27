Це знакова заява, оскільки вона прозвучала публічно перед самим Путіним. Таку думку 24 Каналу висловив кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, додавши, що Токаєв фактично запропонував повернутися до формату переговорів у Стамбулі.

Що означають слова Токаєва?

Глава Казахстану наголосив, що багато хто не розуміє логіки цієї війни, а молоді люди з обох сторін продовжують гинути. Такі слова можуть свідчити про доволі промовисту тенденцію. Адже раніше навіть найближчі партнери Росії уникали публічної критики Кремля, а зараз вони дедалі частіше дозволяють собі говорити Путіну неприємні речі відкрито.

Причина не лише у військовій ситуації, а в тому, що війна дедалі більше шкодить самим союзникам Росії. Варто нагадати, що останнім часом видобуток нафти в Казахстані скоротився після зупинки роботи термінала у Чорному морі. Це наслідок атаки безпілотників. Відповідно Казахстан економічно втрачає від цієї ситуації.

Токаєв розуміє, що якщо війна продовжуватиметься, збитки для Казахстану та для його економіки будуть ще більшими. Тому він зробив спробу вплинути на російського диктатора,

– наголосив експерт-міжнародник.

Навряд чи це матиме великий ефект, але такі заклики звучать дедалі частіше. Важливо, що вони надходять з країни, які Росія називала дружніми та союзницькими.

"Це чіткий сигнал Путіну, що він веде Росію та інші країни до економічного краху, до наслідків, які вдарять по громадянах цих країн, і по самій Росії. Тому потрібно врешті-решт сісти за стіл перемовин і домовлятися про припинення активних бойових дій", – пояснив Станіслав Желіховський.

Експерт-міжнародним пояснив нову заяву Токаєва: дивіться відео

Якщо говорити про риторику кремлівців, то вона майже не змінилася. Вони виставляють ті самі максималістські вимоги до України. Очевидним є небажання домовлятися на прийнятних умовах.

Тому поки складно говорити про те, що Токаєв зміг вплинути на Путіна, змусив його змінити свої погляди й сісти за стіл перемовин. Але побачимо, що відбуватиметься найближчим часом.

До слова, в Україні підтримали заяву Токаєва та наголосили, що офіційний Київ уже давно пропонує Москві зупинитися на поточній лінії фронту. Але Путін реагує на це відмовою. Він відкинув пропозицію як України, так і Казахстану.