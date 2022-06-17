Токаев прямо перед Путиным заявил, что не признает марионеточные "республики" на Донбассе

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, подчеркнул, что не признает квазиреспублики на Донбассе.

Токаев заявил об этом в присутствии президента России Владимира Путина. Он также отметил, что в Казахстане раздаются разные мнения о войне в Украине.

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Токаев назвал оккупированные территории квазиреспубликами

Президент Казахстана сказал, что в мире существует противоречие между двумя принципами – территориальной целостностью государств и правом наций на самоопределение.

По его словам, если руководствоваться принципами Устава ООН о праве наций на самоопределение, то вместо 193 стран-участниц в ООН в мире появится более 500 – 600 государств. Правда, какое отношение "право на самоопределение" имеет к российской оккупации - не объяснил.

Политик добавил, что Казахстан не признает независимость ни Тайваня, ни Косово, ни Абхазии, ни Южной Осетии.

По всей видимости, этот принцип будет применен к квазигосударственным территориям, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк,

– подчеркнул Токаев.

Заметим, что так называемую "независимость" недореспублик признала только страна-оккупант Россия.

Какие отношения у Казахстана с Россией

Ранее Токаев заявлял, что Казахстан будет продолжать сотрудничать с Россией, но санкций не будет нарушаться.

Кстати, в июне СМИ писали, что Казахстан переименовывает свою экспортную нефть, транспортируемую через российские морские порты, чтобы ее не путали с продуктом государства-агрессорки.

Кроме того, страна не собирается из союзнических организаций, где есть Россия. Речь идет о ЕАЭС или ОДКБ.

В Кремле 16 мая прошел саммит стран Организации договора о коллективной безопасности. Ни одна из стран ОДКБ не горит желанием помогать Путину в войне против Украины.

Казахский журналист Жан Ахмадиев рассказывал , что жители его страны выступают против войны в Украине, в России уже хотят защищать и их от "нацистов".

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