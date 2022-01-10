Токаев заявил о "боевиках" с Ближнего Востока на протестах в Казахстане

Президент Казахстана заявил, что протесты в стране являются "террористической атакой". По мнению Касима-Жомарт Токаева, в событиях участвовали иностранные "боевики".

В частности президент считает, что участие в "атаке" принимали боевики из центральноазиатских стран, Афганистана и Ближнего Востока. Об этом политик заявил 10 января.

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Токаев заявил, что в стране состоялась "террористическая атака"

У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака. Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики с Ближнего Востока,

– заявил Токаев.

Глава Казахстана считает: "Замысел состоял в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти". Касым-Жомарт Токаев сообщил, что якобы:

именно поэтому в Казахстане начали "антитеррористическую операцию";

насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди правоохранителей и мирных жителей;

"пострадало ориентировочно 1300 объектов предпринимательства, нападения совершили на более 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин".

У Токаева сообщили, что предварительный экономический ущерб государству может составить 2 – 3 миллиарда долларов.

Протесты в Казахстане: последние новости

Протесты вспыхнули 2 января из-за роста цен на газ. Когда цены снизили, люди выдвинули требования относительно политики в стране и уровня жизни населения. Правительство ушло в отставку.

Токаев призвал Организацию договора о коллективной безопасности ввести войска. Страны ответили на просьбу. Сейчас в Казахстане больше 2 тысяч так называемых "миротворцев".

Кроме того, Токаев разрешил силовикам стрелять на поражение. Точное количество жертв власти не называют. Однако известно о гибели двоих детей – они погибли от пуль прямо посреди города Алматы, где были самые жестокие схватки и "зачистки".

Известно, что жертвами стали 11-летний мальчик и 4-летняя девочка. Подробнее о ходе событий читайте здесь.

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