Зокрема президент вважає, що участь у "атаці" брали бойовики з центральноазіатських країн, Афганістану та Близького Сходу. Про це політик заявив 10 січня.

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Токаєв заявив, що у країні відбулась "терористична атака"

У мене немає жодних сумнівів, що це була терористична атака. Добре організований і підготовлений акт агресії проти Казахстану за участю іноземних бойовиків переважно з центральноазіатських країн, включаючи Афганістан. Там також були бойовики Близького Сходу,

– заявив Токаєв.

Очільник Казахстану вважає: "Задум полягав у формуванні на нашій території зони контрольованого хаосу з подальшим захопленням влади". Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що нібито:

саме тому в Казахстані почали "антитерористичну операцію";

насильницькі дії терористів спричинили численні жертви серед правоохоронців та мирних жителів;

"постраждало орієнтовно 1300 об'єктів підприємництва, напади здійснили на понад 100 торгових центрів, банків, спалено близько 500 поліцейських машин".

У Токаєва повідомили, що попередня економічна шкода державі може становити 2 – 3 мільярди доларів.

Протести у Казахстані: останні новини

Протести спалахнули 2 січня через зростання цін на газ. Коли ціни знизили, люди висунули вимоги щодо політики у країні та рівня життя населення. Уряд пішов у відставку.

Токаєв закликав Організацію договору про колективну безпеку ввести війська. Країни відповіли на прохання. Наразі у Казахстані понад 2 тисячі так званих "миротворців".

Окрім того, Токаєв дозволив силовикам стріляти на ураження. Точну кількість жертв влада не називає. Проте відомо про загибель двох дітей – вони загинули від куль просто посеред міста Алмати, де були найбільш жорстокі сутиччки та "зачищення".

Відомо, що жертвами стали 11-річний хлопчик та 4-річна дівчинка. Детальніше про перебіг подій читайте тут.

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