Нерусскоязычный Казахстан: Токаев поставил Путина на место

Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев отреагировал на упрек российского лидера Владимира Путина. Ему удалось поставить его на место.

Владимир Путин заявил, что Казахстан – это "практически русскоязычное государство". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Токаев перешел на казахский язык

Владимир Путин во время своей речи сказал, что Казахстан – это почти русскоязычное государство. Токаев не растерялся и ответил Путину на чистом казахском.

Президент Казахстана, вероятно, хорошо знает, что сначала будут заявления о русскоязычности государства, а потом просьбы сделать русский вторым государственным.

Токаев продолжил говорить на казахском, поэтому российская делегация была вынуждена надеть наушники, чтобы послушать перевод. Россияне, очевидно, забывают, что то, что с ними говорят на русском – не следствие уважения, а следствие того, что другого языка они не знают и не понимают.

Токаев уже неоднократно ставил Путина на место, однако одновременно делал это довольно осторожно, без конфликта. В частности, ранее он просто во время личного разговора с Владимиром Путиным отказался признавать квази-республики ЛНР и ДНР.

Токаев ответил Путину: смотрите видео