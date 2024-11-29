Владімір Путін заявив, що Казахстан – це "практично російськомовна держава". Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Токаєв перейшов на казахську

Владімір Путін під час своєї промови сказав, що Казахстан – це майже російськомовна держава. Токаєв не розгубився і відповів Путіну чистою казахською.

Президент Казахстану, ймовірно, добре знає, що спочатку будуть заяви про російськомовність держави, а потім прохання зробити російську другою державною.

Токаєв продовжив говорити казахською, тож російська делегація була змушена вдягти навушники, щоб послухати переклад. Росіяни, вочевидь, забувають, що те, що з ними говорять російською – не наслідок поваги, а наслідок того, що іншої мови вони не знають та не розуміють.

Токаєв вже неодноразово ставив Путіна на місце, проте водночас робив це доволі обережно, без конфлікту. Зокрема, раніше він просто під час особистої розмови із Владіміром Путіним відмовився визнавати квазіреспубліки ЛНР та ДНР.

Токаєв відповів Путіну: дивіться відео