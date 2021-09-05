В Токио, где продолжается Паралимпиада, могут продлить чрезвычайное положение

Власти Японии не исключают возможности продлить чрезвычайное положение в Токио и трех окрестных префектурах. Его ввели из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19.

Сейчас правительство планирует продлить карантин примерно на 2 недели. Действие ограничений могут продлить в Токио и соседних префектурах Канагава, Сайтама и Чиба.

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Что предусматривает чрезвычайное положение

рестораны обязаны сократить часы работы и воздерживаться от продажи алкоголя,

компании должны позволять персоналу больше работать в удаленном режиме.

Добавим, что правительство Японии расширило действие чрезвычайного положения в прошлом месяце. Произошло это на территории, где живет примерно 80% населения страны. Но нагрузка на медицинскую систему страны не уменьшилась настолько, чтобы, по мнению властей, можно было отменить ограничения.

Какова сейчас ситуация в Японии

Страна борется с пятой, самой большой волной COVID-19, вызванной крайне заразным Delta-штаммом. За прошедшие сутки в стране зафиксировано 16 729 новых случаев инфицирования коронавирусом, 63 больных умерли.

В японском Токио с 23 июля по 8 августа состоялись Олимпийские игры. А с 24 августа и до 5 сентября там продолжаются Паралимпиада.