Россияне там истощены: на фронте вырисовывается важный боевой треугольник

На Юге Украины наши защитники продолжают непрестанно сражаться с врагом. В частности, одним из мест тяжелых боев является Запорожское направление. Оно очень важно как для ВСУ, так и для россиян.

В течение последней недели оккупанты начали вбрасывать информацию, что якобы "покидают Токмак". Однако там выстроена крепкая оборона. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что у россиян все же есть слабое место.

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Очень важное направление для ВСУ

Россияне выстроили мощную фортификацию вокруг Токмака на Запорожье. И хотя раздаются сообщения, что они будто бы планируют отойти из города, на практике все выглядит иным.

Все же я думаю, критическими зонами в войне на сегодня являются треугольные Роботино – Вербовое – Новопрокоповка и восточные фланги. Там будет решаться судьба окончания осенней кампании. Там россияне сильно истощены,

– отметил Юрий Федоров.

Основная борьба в Запорожском направлении сейчас ведется на флангах. И именно там оккупанты сосредоточили мощные силы, в том числе там базируются две десантно-штурмовые дивизии. Впрочем, в течение последней недели в телеграмм-каналах так называемых российских "военкоров" жалуются на плохое состояние военных.

"Дивизии устали, теряют боеспособность, а замены нет. Есть большой вопрос, почему россияне идут в наступление на Восточном фронте, а не укрепляют направление на Токмак", – заметил военный эксперт.

Хотя, конечно, россияне будут прибегать к привычной тактике и будут проходить подходы к Токмаку.

Юрий Федоров о ситуации в Запорожском направлении: смотреть видео

Железная дорога – слабое место

Важно отметить, что, судя по сообщениям в последнее время, Токмак уже получает артиллерийский огонь. Им можно серьезно повредить железнодорожный узел за рубежом.

В Токмаке сходятся две железнодорожные дороги – к востоку и западу. Если его уничтожить или по крайней мере повредить, тогда логистика русская будет очень усложнена,

– заметил Федоров.

Фактически это означает, что пропускная система поставок россиян от Токмака в другие оккупированные части Запорожской и Херсонской области будет нарушена или уничтожена. Это в свою очередь приведет к серьезному уничтожению боеспособности россиян на этих направлениях.

Ситуация в Запорожском направлении: что известно