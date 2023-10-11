Россияне там истощены: на фронте вырисовывается важный боевой треугольник
На Юге Украины наши защитники продолжают непрестанно сражаться с врагом. В частности, одним из мест тяжелых боев является Запорожское направление. Оно очень важно как для ВСУ, так и для россиян.
В течение последней недели оккупанты начали вбрасывать информацию, что якобы "покидают Токмак". Однако там выстроена крепкая оборона. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, отметив, что у россиян все же есть слабое место.
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Очень важное направление для ВСУ
Россияне выстроили мощную фортификацию вокруг Токмака на Запорожье. И хотя раздаются сообщения, что они будто бы планируют отойти из города, на практике все выглядит иным.
Все же я думаю, критическими зонами в войне на сегодня являются треугольные Роботино – Вербовое – Новопрокоповка и восточные фланги. Там будет решаться судьба окончания осенней кампании. Там россияне сильно истощены,
– отметил Юрий Федоров.
Основная борьба в Запорожском направлении сейчас ведется на флангах. И именно там оккупанты сосредоточили мощные силы, в том числе там базируются две десантно-штурмовые дивизии. Впрочем, в течение последней недели в телеграмм-каналах так называемых российских "военкоров" жалуются на плохое состояние военных.
"Дивизии устали, теряют боеспособность, а замены нет. Есть большой вопрос, почему россияне идут в наступление на Восточном фронте, а не укрепляют направление на Токмак", – заметил военный эксперт.
Хотя, конечно, россияне будут прибегать к привычной тактике и будут проходить подходы к Токмаку.
Юрий Федоров о ситуации в Запорожском направлении: смотреть видео
Железная дорога – слабое место
Важно отметить, что, судя по сообщениям в последнее время, Токмак уже получает артиллерийский огонь. Им можно серьезно повредить железнодорожный узел за рубежом.
В Токмаке сходятся две железнодорожные дороги – к востоку и западу. Если его уничтожить или по крайней мере повредить, тогда логистика русская будет очень усложнена,
– заметил Федоров.
Фактически это означает, что пропускная система поставок россиян от Токмака в другие оккупированные части Запорожской и Херсонской области будет нарушена или уничтожена. Это в свою очередь приведет к серьезному уничтожению боеспособности россиян на этих направлениях.
Ситуация в Запорожском направлении: что известно
- В британской разведке на днях сообщили, что россияне существенно укрепляют Токмак. Делают это из-за опасений наступления Вооруженных Сил Украины. В частности, дополнительную оборону строят на южном подходе со стороны Роботино. Россияне роют окопы, заливают их бетоном и делают блиндажи.
- Страх россиян не оправдан. Украинские военные действительно продвигаются и преуспевают на Юге. В частности, бойцы Гвардии Наступления на минные поля, разрушенные дороги и обстрелы двигаются вперед.
- Недавно вблизи Токмака ВСУ удалось ликвидировать склад боеприпасов и базу россиян. В частности, были уничтожены боеприпасы на одном из железнодорожных узлов. Что немаловажно, именно там враг накапливал ресурсы, чтобы передавать их по Запорожскому фронту.