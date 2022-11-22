Для оккупантов снова недобрый вечер: в Токмаке раздалось несколько взрывов

Вечер 22 ноября для оккупантов в Запорожской области снова оказался неспокойным. К врагу в очередной раз пришел "бавовнятко".

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он рассказал, что сразу 6 громких взрывов прогремели во временно оккупированном Токмаке.

В Токмаке ночью пылал вражеский состав с техникой и оккупантами: вероятно, есть погибшие

В настоящее время информация про удары по позициям врага уточняется.

Очередной недобрый вечер для оккупантов Запорожской области,

– написал Федоров в телеграмме.

В Токмаке больница заполнена ранеными оккупантами

Заметим, что в Запорожье регулярно расцветает "хлопок". Один из недавних мощных ударов наши бойцы нанесли 23 октября. Удар был настолько сильным, что для "трехсотых" уже не хватает мест в медучреждениях. Мэр Мелитополя отметил, что в Токмаке прилетело в месторасположение оккупантов.

"ВСУ снова попали точно в цель! Медики были вынуждены работать и ночью, чтобы оказать помощь всем "трехсотым", – подчеркнул Иван Федоров.

Также городской голова Мелитополя отметил, что есть информация о большом количестве погибших. Однако она нуждается в уточнении.

Потери оккупантов ежедневно больше

Украинские военные ликвидировали уже 85 тысяч российских оккупантов. Только за минувшие сутки, 21 ноября, они отправили на "концерт Кобзона" 400 врагов. Численность русского войска уменьшается каждый день. Враг теряет не только бойцов, но и огромное количество дорогостоящей техники.

Потери врага в технике по состоянию на 22 ноября

танков – 2895 (+3);

боевых бронированных машин – 5827 (+5);

артиллерийских систем – 1882 (+12);

РСЗО – 395 (+2);

средств ПВО – 209;

самолетов – 278;

вертолетов – 261;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537;

крылатых ракет – 480;

кораблей/катеров – 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4393 (+15);

специальной техники – 161.

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