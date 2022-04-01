В Токмаке Запорожской области оккупанты хотят провести "референдум"
1 апреля 2022 , 19:22Читати новину українською
Источник:Гентштаб ВСУ
Российские оккупанты не оставляют своих попыток "узаконить" свои преступления. Враг до сих пор надеется, что сценарии с "референдумами" работают.
Город Токмак временно находится в оккупации русских орков. Вскоре они попытаются сделать свое пребывание в городе "законным".
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"Референдум" в Токмаке
Российские оккупанты никак не успокоятся с "референдумами". Им просто невдомек, что иллюзия голосования, к которой они привыкли дома, никогда не устроит украинцев, поэтому подчиняться ее результатам никто не будет.
Впрочем, даже несмотря на это, оккупационная администрация уже сообщила жителям города о предстоящем проведении "референдума". Он намечен на 4 апреля.
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