В Токмаке Запорожской области оккупанты хотят провести "референдум"

Российские оккупанты не оставляют своих попыток "узаконить" свои преступления. Враг до сих пор надеется, что сценарии с "референдумами" работают.

Город Токмак временно находится в оккупации русских орков. Вскоре они попытаются сделать свое пребывание в городе "законным".

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"Референдум" в Токмаке

Российские оккупанты никак не успокоятся с "референдумами". Им просто невдомек, что иллюзия голосования, к которой они привыкли дома, никогда не устроит украинцев, поэтому подчиняться ее результатам никто не будет.

Впрочем, даже несмотря на это, оккупационная администрация уже сообщила жителям города о предстоящем проведении "референдума". Он намечен на 4 апреля.

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