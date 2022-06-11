Только через "Укрпочту": как жители оккупированных территорий смогут получить пенсии и другие соцвыплаты

Кабинет Министров Украины нормировал вопрос выплат пенсий на территориях, где не работают украинские банки. Речь идет о регионах, расположенных в районе проведения боевых действий.

Соответствующее постановление было принято 10 июня на заседании правительства по представлению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Это важно критически много, – советник мэра Мариуполя сказал, сколько людей остается в блокадном городе

Отныне отдельным категориям украинцев выплаты будут производиться через "Укрпочту".

Речь идет об жителях территориальных общин, которые:

расположены в районе проведения военных действий,

находятся во временной оккупации, окружении.

Пенсии и другие соцвыплаты будут выплачиваться с учетом технической возможности и приоритетности обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и клиентов,

– говорится на сайте правительственного портала.

Ранее пенсию людям, которые находятся в зоне боевых действий и на временно захваченных россиянами территориях и не могут ее получить по месту жительства, засчитывали на счета в "Ощадбанке". Однако если в оккупированном населенном пункте банк не работает, то следует рассчитывать на "Укрпочту".

Мариупольцам кафиры выдают пенсии в рублях

Наши храбрые воины продолжают освобождать украинские города от рашистов. В населенные пункты, где уже нет врага, медленно возвращается нормальная жизнь.Как сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в селе Мала Рогань удалось возобновить работу "Укрпочты" . Люди сразу пришли в отделение, чтобы получить пенсию через несколько месяцев. Все причитающиеся им выплаты люди получили. Кроме того, в почтовых отделениях люди в случае необходимости могут получить гуманитарную помощь.

Советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что по данным российских кафиров, в городе зарегистрировано около 47 тысяч пенсионеров. Впрочем, источники чиновников законного Мариупольского городского совета сообщили, что еще около 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на рублевые "подачи" от оккупантов.

По данным Андрющенко, пенсия, которую Россия начала выдавать жителям города, в пересчете на нашу национальную валюту составляет 2 600 гривен. Вместе с тем выдача средств ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство.

Петр Андрющенко также рассказал, что эти пенсии российские кафиры выдают в рублях – наличными, которые накануне завезли в город броневики.

Оккупанты в Мариуполе выдают пенсии в рублях: смотрите видео