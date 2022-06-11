Відповідну постанову ухвалили 10 червня на засіданні уряду за поданням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Важливо Це критично багато, – радник мера Маріуполя сказав, скільки людей залишається у блокадному місті

Відтепер окремим категоріям українців виплати здійснюватимуться через "Укрпошту".

Мовиться про мешканців територіальних громад, які:

розташовані у районі проведення воєнних дій,

перебувають у тимчасовій окупації, оточенні.

Пенсії й інші соцвиплати виплачуватимуть з урахуванням технічної можливості та пріоритетності забезпечення безпеки життя і здоров'я працівників та клієнтів,

– мовиться на сайті урядового порталу.

Раніше пенсію людям, які перебувають у зоні бойових дій і на тимчасово захоплених росіянами територіях та не можуть її отримати за місцем проживання, зараховували на рахунки в "Ощадбанку". Однак якщо в окупованому населеному пункті банк не працює, тоді слід розраховувати на "Укрпошту".

Цікаво! Наші хоробрі воїни продовжують звільняти українські міста від рашистів. У населені пункти, де вже немає ворога, поволі повертається нормальне життя.



Як повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, у селі Мала Рогань вдалося поновити роботу "Укрпошти". Люди одразу прийшли у відділення, щоб отримати пенсію за кілька місяців. Усі належні їм виплати люди отримали. Окрім того, у поштових відділеннях люди у разі потреби можуть отримати гуманітарну допомогу.

Маріупольцям окупанти видають пенсії у рублях

Радник законного мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що за даними російських окупантів, у місті зареєстровано близько 47 тисяч пенсіонерів. Втім джерела чиновників законної Маріупольської міської ради повідомили, що ще близько 10 тисяч маріупольців принципово не подали документи на рублеві "подачки" від окупантів.

За даними Андрющенка, та пенсія, яку Росія почала видавати мешканцям міста, у перерахунку на нашу національну валюту становить 2 600 гривень. Разом з тим видача коштів очікувано перетворилась на чергове пекло і знущання.

Петро Андрющенко також розповів, що ці пенсії російські окупанти видають у рублях, – готівкою, яку напередодні завезли у місто броньовики.