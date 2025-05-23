Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся крупный обмен пленными

Президент США Дональд Трамп сообщил, что состоялся большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он должен вступить в силу уже в ближайшее время.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.

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Что Трамп сообщил об обмене пленными

В 12:43 Трамп опубликовал сообщение в котором сообщил, что между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными. Вероятно, американский лидер говорит об обмене в формате "1 000 на 1 000"

Он вступит в силу в ближайшее время,

– добавил президент США.

Трамп заявил о большом обмене между Украиной и Россией / Скриншот

Он также заявил, что это событие может "привести к чему-то большому".

Обратите внимание! Пока ни одна из сторон не комментировала это заявление Трампа, поэтому не известно, состоялся ли обмен на самом деле.

Напомним, что накануне в России заявили, что обмен "1 000 на 1 000" растянется на несколько дней. Это объясняется тем, что за одни сутки провести такой масштабный обмен достаточно трудно.