Трамп заявил, что между Украиной и Россией состоялся крупный обмен пленными
- Дональд Трамп сообщил о большом обмене пленными между Украиной и Россией.
- Стороны пока не подтвердили информацию.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что состоялся большой обмен пленными между Россией и Украиной. Он должен вступить в силу уже в ближайшее время.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Дональда Трампа в Truth Social.
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Что Трамп сообщил об обмене пленными
В 12:43 Трамп опубликовал сообщение в котором сообщил, что между Украиной и Россией состоялся большой обмен пленными. Вероятно, американский лидер говорит об обмене в формате "1 000 на 1 000"
Он вступит в силу в ближайшее время,
– добавил президент США.
Трамп заявил о большом обмене между Украиной и Россией / Скриншот
Он также заявил, что это событие может "привести к чему-то большому".
Обратите внимание! Пока ни одна из сторон не комментировала это заявление Трампа, поэтому не известно, состоялся ли обмен на самом деле.
Напомним, что накануне в России заявили, что обмен "1 000 на 1 000" растянется на несколько дней. Это объясняется тем, что за одни сутки провести такой масштабный обмен достаточно трудно.