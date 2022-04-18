Только лес будет знать их имена: потери врага не интересуют даже семьи российских военных

Имена многих оккупантов будут знать разве что полесские леса. Потери России не интересуют даже семьи их военных.

Полесские леса расположены недалеко от Беларуси. Там ВСУ ликвидировали множество оккупантов. Их тела даже не думают убирать.

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Никого не интересует их судьба, даже семьи. Только лес будет знать их фамилии и где они лежат… Но он не будет говорить, просто будет помнить эту войну, как и миллионы украинцев,

– говорится в сообщении.

В ОК "Запад" говорят, что полесские леса "поглотят" врага. И все, что от них останется, уйдет в лес.

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