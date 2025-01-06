Только на Курском направлении враг потерял 38 тысяч военных, – Зеленский

В понедельник, 6 января, ровно 5 месяцев с начала наших действий в Курской области. Мы сохраняем буферную зону на российской территории и активно уничтожаем там российский военный потенциал.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в его вечернем обращении за 6 января.

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Потери врага на Курщине

Президент отметил, что сегодня ровно 5 месяцев с начала наших действий на Курщине, и подчеркнул, что мы сохраняем буферную зону на российской территории и активно уничтожаем там российский военный потенциал.

За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат – только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч – безвозвратно,

– отметил Зеленский.

По словам гаранта, россияне перебросили на Курщину сильные свои подразделения, там задействованы солдаты из КНДР. Лидер Украины отметил, что важно, что всю эту свою силу оккупант не может сейчас направить на другие наши направления, в частности на Донетчину, против Сум, на Харьковщину или Запорожье.

"Я благодарю всех наших воинов, которые возвращают войну домой, в Россию, и дают больше безопасности и больше силы Украине", – высказался президент.

Что еще сказал Зеленский в обращении 6 января

Президент рассказал, что провел Ставку, и еще был длительный отдельный доклад главкома Сырского и руководителя Генштаба Баргилевича.

Первое, что обсудили, – это защита наших фронтовых направлений, Покровска прежде всего. Зеленский выразил благодарность всем бригадам, каждому нашему воину, которые сейчас именно там.

По его словам, они обсудили вопрос о комплектовании бригад, а также ротации. "Армии нужно больше внутренних системных изменений, чтобы на всех уровнях в Силах обороны управление людьми стало эффективным. Были также сегодня подробные доклады ответственных командующих по формированию и тренировке наших бригад", – добавил Зеленский.

Также президент рассказал, что провел сегодня совещание с международниками – планирование наших встреч и переговоров на январь.

Ускоряем поставки оружия в Украину и работаем для новых и более долговременных отношений с партнерами. Мы готовим хорошие дипломатические новости для Украины,

– резюмировал Зеленский.