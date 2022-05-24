Только в одном случае: Зеленский объяснил, возможна ли встреча с Путиным

Владимир Зеленский объяснил, что готов встретиться и провести переговоры с Владимиром Путиным. У президента Украины есть одно условие на этот счет.

Соответствующую информацию Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины рассказал во время выступления в Украинском доме в Давосе. Это случилось 23 мая – на 89-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Зеленский назвал условие, при котором готов говорить с Путиным

Владимир Зеленский рассказал, что готов встретиться с Владимиром Путиным. Однако только тогда, когда будет обсуждаться завершение войны.

Ведь приостановка войны, которую Россия начала против Украины, не произойдет без встречи с президентом России. Все потому, что у них такая структура принятия решений в государстве – без Путина ничего не решается.

Владимир Зеленский добавил, что после всего, что россияне сделали в Украине больших желаний к этим встречам, точно нет. Также пояснил, что у него нет и не будет большого желания встречаться и с посредниками.

Поэтому я не воспринимаю какую-либо встречу с кем-либо из России, кроме как с президентом России. И только в том случае, если вопрос на столе будет один – прекращение войны. Все. О другом не о чем говорить,

– объяснил Зеленский.

Добавил, что любая война завершается дипломатией. Добавил также, что для украинцев война завершится и страданиями многих семей, и потерей большого количества людей, большими потерями родных и близких, а также будет трагедией родителей, переживших своих детей.

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Владимир Зеленский рассказал, что ближайшие недели войны будут сложными . Президент объяснил, что где-то наступают, куда-то подтягивают резервы, где пытаются укрепить позиции. Добавил, что у нас нет никакой альтернативы, кроме как бороться и победить. Это наша земля и наши люди.

Во время вечернего обращения 23 мая Зеленский объяснил, что российские кафиры на Донбассе пытаются уничтожить буквально все живое . В Бахмуте, Попасной, Северодонецке кафиры сосредоточили наибольшую активность – устроили там бойню.

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Украины обратился к мирным людям в тылу. Президент отметил, что они могут помочь ускорить победу Украины над Россией.

В частности , помогать армии, защищать потребности нашего государства на всех международных площадках , к которым есть доступ, в общении с иностранными журналистами, даже просто с вашими друзьями и знакомыми за рубежом. Ведь каждый голос имеет значение.

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