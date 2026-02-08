"Остановить войну может только Трамп": Украина призвала ускорить мирные переговоры
Киев стремится, чтобы быстрее закончилась война. Официальные лица считают, что завершить войну в Украине может только президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает Reuters. Журналисты поговорили с главой МИД Андреем Сибигой в Киеве.
Как продвигаются мирные переговоры?
По словам Сибиги, не решены наиболее чувствительные вопросы. Они требуют обсуждений на уровне лидеров. Это, в частности, вопрос Донбасса. Кроме этого, Украина хочет иметь контроль над ЗАЭС.
Министр иностранных дел Украины заявил, что лидеры Украины и России должны встретиться лично, чтобы обсудить самые сложные вопросы, которые остались в мирных переговорах, и что только президент США Дональд Трамп имеет полномочия достичь соглашения,
– цитируют Сибигу журналисты.
Reuters подчеркнул: Украина хочет ускорить усилия по прекращению войны. Для этого наше государство хочет "воспользоваться импульсом, который предоставляют переговоры при посредничестве США". Ведь в дальнейшем "в игру вступят другие факторы", например предвыборная кампания к промежуточным выборам в Конгресс США в ноябре.
То есть для окончательного соглашения с Россией нужен Трамп.
Андрей Сибига сказал, что нужна консолидация или мобилизация мирных усилий. Киев готов ускорить процесс.
Интересно! В похожем ключе не так давно высказывался Владимир Зеленский. Президент встретился с делегатами, которые приехали из Абу-Даби. И сказал, что нужно больше прогресса.
"Источники сообщили Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, который включает проект соглашения с Россией до марта и проведение референдума по ней в Украине вместе с выборами в мае", – напомнило медиа.
У экспертов другое мнение
Политолог Максим Несвитайлов в разговоре с 24 Каналом выразил убеждение, что Америка не имеет рычагов давления ни на Киев, ни на Москву. Давить надо на Китай.
А политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала предположил, что Трамп отойдет от переговоров в июне. По его словам, это связано с выборами в Конгресс.