Только Украина будет определять будущее, – Госдеп США о циничном заявлении Киссинджера

В Госдепартаменте США сообщили официальную позицию Вашингтона по поводу заявления их бывшего госсекретаря США – Генри Киссинджера.

Они заявили, что США будут оказывать поддержку Украине к ее окончательной победе в войне с Россией. Также добавили, что только украинский народ определяет будущее своей страны.

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Мы уверены, что только Украина имеет право решать собственное будущее,

– прокомментировали в Госдепартаменте США.

"Мы не знаем, когда закончится эта война, но мы знаем одно: Украина выйдет победителем. И Соединенные Штаты Америки будут стоять вместе с Украиной, пока это потребуется", – добавили в Госдепартаменте.

Что известно о заявлении Генри Киссинджер: последние новости

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна уступить Россию часть территории, а США и Запад — не рассчитывать на российское поражение в войне. Эксгоссекретарь США считает, что Украина должна начать переговоры, "до того, как война повлечет за собой потрясение и напряженность, которые будет нелегко преодолеть".

Владимир Зеленский резко ответил эксгоссекретарю США Генри Киссинджеру. Президент подчеркнул: такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год. Политик вроде бы думает, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене.

Он добавил, что бы ни делало российское государство, найдется кто-нибудь, кто предлагает учесть его интересы. Такие заявления раздаются, несмотря на тысячи российских ракет, которые ударили по Украине, десятки тысяч убитых украинцев, несмотря на Бучу и Мариуполь, разрушены города.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Киссинджер является лишь "карманной обезьяной" для российского диктатора, поэтому подобные заявления и раздаются.

Кроме того, Владимир Зеленский ранее сообщал , что не стоит искать выход для России. Президент Франции Эммануэль Макрон зря это делает. Президент Франции сказал, что унижать страну-агрессорку – небезопасно.

Зеленский резко ответил Киссинджеру на его бессмысленную идею: смотрите видео