Только за 1 июня россияне убили 4 мирных жителя Донецкой области: карта обстрелов региона

Российские войска продолжают жесткие обстрелы мирных населенных пунктов Донбасса. Только в течение суток 1 июня от попадания снарядов врага погибли 4 гражданских из Донецкой области.

В общей сложности пострадали жители восьми разных населенных пунктов. Подробно об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Где именно погибли гражданские

Число пострадавших за эти сутки составляет 9 человек. Им всем постарались начать оказывать медицинскую помощь как можно скорее. Также один человек, которому оказывали помощь в Константиновке, пострадал в Луганской области.

Россия убивает гражданских! За каждое преступление будет наказание,

– подчеркнул глава ОВА.

Что касается убитых русскими, то они были жителями разных сел и городов:

Соледарь;

Нью-Йорке;

Татьяновка;

Лиман.

Всего от 24 февраля погиб 461 мирный житель Донбасса. А 1202 человека получили ранения. Однако эти цифры нельзя считать полными, поскольку невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Карта обстрелов Донецкой области / Изображение с телеграммы Павла Кириленко

Другой обстрел начала лета

Также 1 июня россияне продолжили атаковать Николаев. Их снаряды попадали в по меньшей мере 6 домов – 2 многоэтажки, 4 частные . Также в городе было разрушено в этот день несколько хозяйственных помещений.

К сожалению, в результате циничной атаки жилых кварталов есть жертвы и раненые. На начало следующей воды в части города не было газа и света.

Накануне был трагический обстрел лавры

30 мая российские оккупационные войска в очередной раз начали готовить о Свято-Успенской Святогорской Лавре Донецкой области. В результате обстрела погибли несколько человек – двое монахов и монахиня. Также в результате атаки пострадали трое монахов.

Во время боевых столкновений пострадали 3-й и 4-й монашеские корпуса Святогорской Свято-Успенской Лавры,

– рассказал впоследствии митрополит Илларион.

Однако важно отметить, что пока неизвестно количество пострадавших среди верующих. Это обусловлено тем, что связь с этой лаврой уже долгое время отсутствует. Ранее лавру обстреливали 12 марта и 4 мая.

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