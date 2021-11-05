Только за последнюю неделю октября: в СНБО зафиксировали почти 34 тысячи киберинцидентов

В течение 25 октября – 1 ноября в Украине произошло 33 874 киберинцидента. Из них 25 240 – в государственном секторе.

В Национальном координационном центре кибербезопасности сообщили, что в частном секторе также обнаружили 8634 кибератаки. Об этом свидетельствуют данные платформы автоматизированного обмена индикаторами MISP.

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Заместитель секретаря СНБО Сергей Демедюк заявил: оперативный обмен информацией и данными между частным и государственным секторами по киберинцидентам является приоритетом для всех структур по сфере киберзащиты.

СНБО провел совещание

СНБО 25 октября провел совещание Национального координационного центра. Темой стал вопрос защиты топливно-энергетического комплекса Украины от российских кибератак.

Приоритетом было создание отраслевого центра кибербезопасности при Министерстве энергетики.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "мы находимся в состоянии войны с Россией, кибератаки на нашу критическую энергетическую инфраструктуру являются одним из ее методов".

Кроме того, во время совещания обсудили вопросы создания в Украине кибервойск и подготовки необходимого законопроекта.

В Киеве 4 ноября провели национальный кластер кибербезопасности на тему "Национальная стратегия кибербезопасности 2021 – 2025".