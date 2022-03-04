Только закрытие неба может гарантировать, что Россия не будет бить по атомным объектам

Украине требуется немедленное закрытие неба, только это может дать гарантию, что Россия не будет бить по атомным объектам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время утреннего обращения.

"Требуется немедленное усиление санкций против государства-ядерного террориста. Требуется немедленное закрытие неба над Украиной. Потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами или авиабомбами по атомным объектам", – заявил Зеленский.

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Он выразил благодарность воинам Нацгвардии, которые защищали АЭС, спасателям, которые тушили пожар. А также обратился к простым жителям Энергодара с призывом прогонять оккупанта со своей земли.

Обращение Зеленского 4 марта: видео

Напомним, в ночь на 4 марта российские оккупанты ракетами атаковали Запорожскую АЭС. Вспыхнул пожар, но всю ночь пожарные не могли добраться до АЭС из-за постоянных обстрелов. Ядерное топливо находится в середине ядерного реактора. Огонь на крупнейшей АЭС Европы ликвидировали в 6:20 4 марта. Если ядерный реактор взорвется, катастрофа будет в разы больше, чем на Чернобыльской АЭС.

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