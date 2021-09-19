Только занял пост: погиб мэр крупнейшего города в ЮАР
19 сентября 2021 , 12:50Читати новину українською
Источник:Bloomberg
Новоизбранный мэр Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в ДТП 18 сентября. Он пробыл на должности всего месяц.
Детали гибели Джолиди Матонго
Мэр сопровождал президента ЮАР Сирила Рамафосу в пригороде Йоханнесбурга – Соуэто. Там накануне муниципальных выборов проходила кампания партии Африканский национальный конгресс.
Читайте также Умер бывший президент Алжира Бутефлика
Заметим, никаких подробностей ДТП не уточнили.
Матонго выбрали мэром крупнейшего мегаполиса в ЮАР 10 августа. Предыдущий мэр Джефф Махубо умер в июле из-за коронавируса.
Что известно о ЙоханнесбургеЭто самый большой по численности населения город в Южно-Африканской Республике. Его площадь составляет 1 644 квадратных километра. Йоханнесбург является центром провинции Гаутенг, которая является самой богатой в стране. Город является центром широкомасштабной торговли золотом и алмазами, которые добывают в окрестных горах.
Источник: Википедия
Последние потери политических деятелей
- 18 сентября стало известно о смерти 84-летнего президента Алжира Абделя-Азиза Бутефлика. Он возглавлял страну в течение 1999 – 2019 годов.
- В Китае умер бывший советник Ангелы Меркель 54-летний Ян Хеккер. Известно, что смерть политика наступила внезапно.
- В июле неизвестные убили президента Гаити Жовенеля Моиза. Злоумышленники проникли в дом главы государства среди ночи и напали на него.
- 24 июня во сне умер бывший президент Филиппин Бениньо Акино. 64-летний государственный деятель длительное время болел и по меньшей мере 5 раз в месяц проходил диализ.
- В марте умер президент Танзании Джон Магуфули, который отрицал угрозу коронавируса.