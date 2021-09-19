Деталі загибелі Джоліді Матонго
Мер супроводжував президента ПАР Сиріла Рамафосу в передмісті Йоганнесбурга – Соуето. Там напередодні муніципальних виборів проходила кампанія партії Африканський національний конгрес.
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Зауважимо, жодних подробиць ДТП не уточнили.
Матонго обрали мером найбільшого мегаполіса в ПАР 10 серпня. Попередній мер Джефф Махубо помер у липні через коронавірус.
Що відомо про ЙоганнесбургЦе найбільше за кількістю населення місто у Південно-Африканській Республіці. Його площа становить 1 644 кілометри квадратних. Йоганнесбург є центром провінції Гаутенг, яка є найбагатшою в країні. Місто є осередком широкомасштабної торгівлі золотом і алмазами, які добувають в навколишніх горах.
Джерело: Вікіпедія
Останні втрати серед політичних діячів
- 18 вересня стало відомо про смерть 84-річного президента Алжиру Абделя-Азіза Бутефліка. Він очолював країну впродовж 1999 – 2019 років.
- У Китаї помер колишній радник Ангели Меркель 54-річний Ян Хеккер. Відомо, що смерть політика настала раптово.
- У липні невідомі вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза. Зловмисники проникли в будинок глави держави серед ночі та напали на нього.
- 24 червня уві сні помер колишній президент Філіппін Беніньо Акіно. 64-річний державний діяч тривалий час хворів і щонайменше 5 разів на місяць проходив діаліз.
- У березні помер президент Танзанії Джон Магуфулі, який заперечував загрозу коронавірусу.