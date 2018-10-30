Только Путин будет радоваться уходу Меркель из политики, – немецкое издание

Новости о близком завершении властных полномочий Ангелы Меркель союзники Германии переживают с чувством обеспокоенности за потерю гарантий и стабильности, которые она собой олицетворяет. Зато глава Кремля Владимир Путин только обрадуется, когда в 2021 году Меркель больше не будет претендовать на пост канцлера ФРГ.

Об этом пишет Der Tagesspiegel.

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Германия – четвертая по размеру экономика в мире и ведущая держава в ЕС. Что бы она ни делала, это напрямую сказывается на ее соседях и партнерах, объясняет издание.

И хотя Берлин критикуют за его внешнюю политику и политику в сфере безопасности, все же в адрес Меркель в Брюсселе, Париже, Варшаве и Вашингтоне в основном звучат хвалебные слова, ведь она смогла внести большой вклад в урегулирование самых разных европейских кризисов, говорится в статье.

Именно Меркель объединяла всю Европу в вопросе антироссийских санкций, поэтому только Путин будет рад тому, что уже скоро она отойдет от властных полномочий.

Она – живая память о тех договоренностях, которые были достигнуты на мирных переговорах в Минске и на других саммитах. Меркель всегда может напомнить о них своим партнерам, но когда она уйдет, с этим будет покончено,

– прогнозирует немецкая газета.

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Смотрите в видео биографию Меркель:

Напомним, 29 октября Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок в 2021 году, когда закончится ее полномочия председателя правительства. В правительстве, со своей стороны заверили, что в ее планах остается доработать канцлером до конца срока.