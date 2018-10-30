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      Лише Путін радітиме відходу Меркель із політики, – німецьке видання

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      Відхід Меркель від влади вигідний для Путіна
      Відхід Меркель від влади вигідний для Путіна / Фото з відкритих мереж

      Новини про близьке завершення владних повноважень Ангели Меркель союзники Німеччини переживають із почуттям стурбованості через втрату гарантій і стабільності, які вона собою уособлює. Натомість глава Кремля Володимир Путін лише зрадіє, коли у 2021 році Меркель більше не буде претендувати на посаду канцлера ФРН.

      Про це пише Der Tagesspiegel.

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      Німеччина – четверта за розміром економіка у світі і провідна держава в ЄС. Що б вона не робила, це безпосередньо позначається на її сусідах і партнерах, пояснює видання.

      І хоча Берлін критикують за його зовнішню політику і політику в сфері безпеки, все ж на адресу Меркель у Брюсселі, Парижі, Варшаві й Вашингтоні в основному звучать хвалебні слова, адже вона змогла внести великий внесок у врегулювання найрізноманітніших європейських криз, йдеться у статті.

      Саме Меркель об'єднувала всю Європу в питанні антиросійських санкцій, тому лише Путін буде радий тому, що вже невдовзі вона відійде від владних повноважень. 

      Вона – жива пам'ять про ті домовленості, які були досягнуті на мирних переговорах у Мінську та на інших самітах. Меркель завжди може нагадати про них своїм партнерам, але коли вона піде, з цим буде покінчено, 
      – прогнозує німецька газета.

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      Дивіться у відео біографію Меркель:

      Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.

      Теги: Санкції Новини політики Володимир Путін Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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