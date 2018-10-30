Лише Путін радітиме відходу Меркель із політики, – німецьке видання

Новини про близьке завершення владних повноважень Ангели Меркель союзники Німеччини переживають із почуттям стурбованості через втрату гарантій і стабільності, які вона собою уособлює. Натомість глава Кремля Володимир Путін лише зрадіє, коли у 2021 році Меркель більше не буде претендувати на посаду канцлера ФРН.

Про це пише Der Tagesspiegel.

Читайте також: Меркель іде: чому канцлер Німеччини лишає посаду лідера ХДС, і як це вплине на Україну

Німеччина – четверта за розміром економіка у світі і провідна держава в ЄС. Що б вона не робила, це безпосередньо позначається на її сусідах і партнерах, пояснює видання.

І хоча Берлін критикують за його зовнішню політику і політику в сфері безпеки, все ж на адресу Меркель у Брюсселі, Парижі, Варшаві й Вашингтоні в основному звучать хвалебні слова, адже вона змогла внести великий внесок у врегулювання найрізноманітніших європейських криз, йдеться у статті.

Саме Меркель об'єднувала всю Європу в питанні антиросійських санкцій, тому лише Путін буде радий тому, що вже невдовзі вона відійде від владних повноважень.

Вона – жива пам'ять про ті домовленості, які були досягнуті на мирних переговорах у Мінську та на інших самітах. Меркель завжди може нагадати про них своїм партнерам, але коли вона піде, з цим буде покінчено,

– прогнозує німецька газета.

Читайте також: Меркель більше не буде балотуватись у канцлери: з'явилась реакція Франції

Дивіться у відео біографію Меркель:

Нагадаємо, 29 жовтня Ангела Меркель сповістила, що не буде балотуватися на новий термін у 2021 році, коли закінчиться її повноваження голови уряду. В уряді, зі свого боку запевнили, що в її планах залишається допрацювати канцлером до кінця терміну.