О том, какие именно виды вооружения следует поставить ВСУ для эффективных ударов по России, 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что партнеры имеют такое оружие. Важно провести успешные переговоры о его предоставлении Силам обороны.

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"Томагавками" по Уралу

Соединенные штаты Америки, мотивируя отказ в предоставлении ракет "Томагавк", говорят, что Украина не имеет носителей для их запуска. Однако это не совсем так. По словам Романа Свитана, Силам обороны вполне по силам запустить американскую дальнобойную крылатую ракету с земли.

Механизм пуска с наземного носителя вполне возможен. И поэтому эта ракета, способна преодолеть расстояние в более 2 тысяч километров, вполне может дотянуться до российских заводов на Урале. И крайне необходимо для Украины их уничтожить,

– отметил Свитан.

Вместе с тем, военный эксперт сказал, что "Томагавк" – не единственное оружие, способное достичь таких далеких целей. Тем более учитывая то, что крылатые дозвуковые ракеты уязвимы для систем ПВО на всем расстоянии до своей цели.

"Тому же "Томагавку" лететь до Урала 2,5 часа, и его можно сбить. Поэтому эти ракеты лишь один из возможных вариантов для Украины. Зато очень полезными были бы баллистические ракеты большой дальности", – добавил военный эксперт.

По словам полковника ВСУ в запасе, Украина в свое время производила мощные образцы ракетного вооружения СССР, такие как СС-18 "Сатана" и Р-36 "Воевода". Поэтому, нужно только возродить те разработки и наладить выпуск собственного дальнобойного оружия.

Напомним, Президент Украины, комментируя просьбу о предоставлении дальнобойных ракет, заявил, что эта информация была конфиденциальной. Поэтому Владимир Зеленский выразил возмущение действиями партнеров.