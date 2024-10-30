Про те, які саме види озброєння слід поставити ЗСУ для ефективних ударів по Росії, 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що партнери мають таку зброю. Важливо провести успішні перемовини про її надання Силам оборони.

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"Томагавками" по Уралу

Сполучені штати Америки, мотивуючи відмову у наданні ракет "Томагавк", кажуть, що Україна не має носіїв для їх запуску. Проте це не зовсім так. За словами Романа Світана, Силам оборони цілком до снаги запустити американську далекобійну крилату ракету з землі.

Механізм пуску з наземного носія цілком можливий. І тому ця ракета, здатна подолати відстань у понад 2 тисячі кілометрів, цілком може дотягнутися до російських заводів на Уралі. І вкрай необхідно для України їх знищити,

– зауважив Світан.

Разом з тим, військовий експерт сказав, що "Томагавк" – не єдина зброя, здатна досягти таких далеких цілей. Тим більше з огляду на те, що крилаті дозвукові ракети вразливі для систем ППО на всій відстані до своєї цілі.

"Тому ж "Томагавку" летіти до Уралу 2,5 години, і його можна збити. Тому ці ракети лише один з можливих варіантів для України. Натомість дуже корисними були б балістичні ракети великої дальності", – додав військовий експерт.

За словами полковника ЗСУ у запасі, Україна свого часу виробляла найпотужніші зразки ракетного озброєння СРСР, такі як СС-18 "Сатана" та Р-36 "Воєвода". Відтак, потрібно лише відродити ті розробки та налагодити випуск власної далекобійної зброї.

Нагадаємо, Президент України, коментуючи прохання про надання далекобійних ракет, заявив, що ця інформація була конфіденційною. А тому Володимир Зеленський висловив обурення діями партнерів.