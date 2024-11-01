Таким мнением с 24 Каналом поделился кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский, отметив, что подобное бросает тень на взаимодействие Украины с ее партнерами. И непременно станет козырем в руках России.

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Искренность партнеров под вопросом

Поскольку первыми о просьбе предоставить Tomahawk заговорили именно западные медиа, то возникает подозрение, что информацию они получили непосредственно от представителей политикума. И это проблема, потому что такой прецедент негативно сказывается на доверии между Украиной и западными партнерами.

"Такая утечка информации является проблемой. Это ставит под вопрос то, являются ли они искренними в отношении нас в полной мере", – прокомментировал Желиховский.

Россия будет манипулировать кейсом "Томагавков"

В свою очередь россияне благодаря обнародованной информации получают дополнительный аргумент для своих союзников, чтобы просить о предоставлении новых типов вооружения.

Теперь Москве ничего не препятствует попросить более мощное оружие. Мол, смотрите, страны Запада собираются прислать Украине дальнобойные ракеты. Поэтому, это может повысить градус противостояния и Россия будет прикрываться этим информационным поводом,

– отметил эксперт-международник.

Более того, добавил Станислав Желиховский, историю вокруг ракет Tomahawk для Украины россияне смогут использовать не только для своих союзников, но и среди стран глобального Юга. Таким образом Кремль будет манипулировать тем, что именно Запад вызывает эскалацию войны в Украине передачей дальнобойных ракет.

Напомним, просьба о предоставлении крылатых ракет большой дальности Tomahawk входила в закрытую часть Плана победы, которую Владимир Зеленский представил западным партнерам.