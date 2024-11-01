Такою думкою з 24 Каналом поділився кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зазначивши, що подібне кидає тінь на взаємодію України з її партнерами. І неодмінно стане козирем в руках Росії.

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Щирість партнерів під питанням

Оскільки першими про прохання надати Tomahawk заговорили саме західні медіа, то виникає підозра, що інформацію вони отримали безпосередньо від представників політикуму. І це проблема, бо негативно позначається на довірі між Україною та західними партнерами.

"Такий витік інформації є проблемою. Це ставить під питання те, чи є вони щирими щодо нас повною мірою", – прокоментував Желіховський.

Росія маніпулюватиме кейсом "Томагавків"

Своєю чергою росіяни завдяки оприлюдненій інформації отримують додатковий аргумент для своїх союзників, аби просити про надання нових типів озброєння.

Тепер Москві нічого не перешкоджає попросити потужнішу зброю. Мовляв, дивіться, країни Заходу збираються надіслати Україні далекобійні ракети. Тож, це може підвищити градус протистояння і Росія буде прикриватися цим інформаційним приводом,

– зазначив експерт-міжнародник.

Ба більше, додав Станіслав Желіховський, історію навколо ракет Tomahawk для України росіяни зможуть використовувати не лише для своїх союзників, а й серед країн глобального Півдня. У такий спосіб Кремль буде маніпулювати тим, що саме Захід спричиняє ескалацію війни в Україні передачею далекобійних ракет.

Нагадаємо, прохання про надання крилатих ракет великої дальності Tomahawk входило до закритої частини Плану перемоги, яку Володимир Зеленський презентував західним партнерам.