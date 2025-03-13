Неожиданное усиление: одна из стран Европы получила от США Tomahawk и успешно их испытала

США уже второй раз с 24 февраля 2022 года передали иностранной стране дозвуковую крылатую ракету Tomahawk вместе с соответствующими технологиями. В частности, военно-морские силы Нидерландов успешно испытали такую ракету, запустив ее с флагманского фрегата HNLMS De Ruyter вблизи восточного побережья США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Почему передача Tomahawk для Нидерландов была неожиданной

Отмечается, что испытания проходили во взаимодействии с американским флотом. Известно, что еще в 2023 году Нидерланды заявляли о намерении получить ракеты Tomahawk для нанесения ударов по наземным целям в радиусе тысячи километров.

Однако после этого не появлялось никакой информации о шагах, которые могли бы свидетельствовать о передаче этих ракет европейской стране. Эксперты считают, что процесс происходил в условиях секретности.

К тому же не было официального контракта с США или разрешения от DSCA на поставку ракет и спутникового оборудования. Кроме того, в издании отмечают, что лишь в ноябре 2024 года Нидерланды присоединились к общеевропейской инициативе по созданию дальнобойной ракеты ELSA, что изначально выглядело как отказ от желания получить Tomahawk.

На этом фоне логичным будет сказать, что появление у ВМС Нидерландов возможностей по применению Tomahawk выглядит более чем неожиданным,

– отмечают аналитики.

Какие фрегаты Нидерланды хотят адаптировать под Tomahawk

В материале отмечается, что еще в сентябре 2023 года портал Naval News сообщал о планах по адаптации всех четырех фрегатов проекта De Zeven Provinciën Нидерландов для использования ракет Tomahawk. Ожидалось, что эти работы будут продолжаться в период с 2025 по 2029 год.

Эти военные корабли отличаются наличием пяти установок вертикального пуска (УВП) типа Mk 41, которые содержат 40 пусковых шахт. Для применения Tomahawk им необходимо лишь модернизировать систему управления огнем.

Сейчас крылатые ракеты Tomahawk есть на вооружении США, Великобритании, Австралии и Нидерландов. Следующей страной, что их получит, станет Япония, которая в январе 2024 года заказала 400 таких ракет вместе со спутниковым оборудованием. После этого интерес к Tomahawk проявила и Германия.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял о том, что Европа решительно настроена победить в гонке вооружений, которые навязала Россия. Он выразил уверенность, что Москва проиграет европейским странам.