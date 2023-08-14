Рассказал всю правду о действиях россиян: в сети показали допрос пленника генерала Томова

В сети показали рассказ российского майора Томова, пропавшего на левом берегу Днепра в Херсонской области. После зачистки ВСУ вражеских разведчиков он нашелся в плену и рассказал о российской армии.

После того, как Томова нашли в плену, в сети показали кадры, как он показывает что-то украинцам на карте. Вероятно позиции россиян на левом берегу Херсонской области, пишет 24 Канал.

Смотрите также Бросили умирать в блиндаже: под Бахмутом наши защитники взяли в плен оккупантов из-под Москвы

Что рассказал Томов

В телеграм-канале "Николаевский Ваньок" опубликовали видео с допроса Томова. На нем он рассказывает о себе и российской армии.

В частности, родился Томов 18 октября 1977 года. Он является комбатом батальона 1822 со 2 февраля 2023 года. Его мобилизовали во время так называемой частичной мобилизации 22 сентября 2022 года. В Украине он с 15 октября 2022 года.

Майор не скрывает, что очень низко оценивает подготовку своего подразделения – их почти никто не готовил, занятий и тренировок не было.

Также Томов не винит себя в том, что попал в плен. По его словам, в его батальоне очень много отказников – так называемых 500-х. Также у них потери на 6 октября приближались к 25%.

Оккупант рассказывает об их реалиях: смотрите видео

"Этот бат очень сильно пытался выбить нас с левого берега Херсонской области, но что-то пошло не по плану. Также майор очень закрытой информацией помогает нам в реализации некоторых боевых задач, о которых вы, конечно же, узнаете в будущем", – заявили в телеграмм-канале.

Кстати, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала FREEДОМ рассказал, что Томов знает очень многое, ведь он комбат.

Нужно снять шляпу перед украинскими военными, которые провели рейд, во время которого уничтожили несколько десятков российских оккупантов, захватили оружие и вытащили этого комбата на территорию, подконтрольную Украине,

– заявил Братчук.

Что этому предшествовало