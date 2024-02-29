Адмирал сэр Тони Радакин, командующий Вооруженными силами Великобритании, должен был уйти с должности начальника штаба обороны. Впрочем, он отложил соответствующее решение, чтобы помочь Украине.

Известно, что он был тем, кто поспособствовал тому, чтобы наше государство могло уничтожать военные корабли России. Радакин остался на своей должности остался еще на год, чтобы Украина получала от него ценные советы, пишут в издании.

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Чем занимался Радакин

Сэр Тони Радакин, 58-летний адмирал, в отставку должен был уйти в ноябре 2024 года. Он в течение трех лет занимал должность начальника штаба обороны. Впрочем, его премьер-министр Риши Сунак попросил остаться до 2025 года на этой должности. Решение британского премьера, понятное дело, одобрил король.

В издании отмечают, что источники, близкие к Радакину, указали на его "челночную дипломатию", которую он проводил между Вашингтоном и Киевом прошлым летом. Тогда он провел ключевые встречи с нашими военными руководителями на фоне беспокойства Белым домом того, что США слишком тесно вовлечены в большую войну Украины против России.

Как отметили источники, Радакин смог понять тактические детали сухопутной войны, которая идет в Украине. Более того, он еще и сумел связать это с более широкой стратегической картиной, а также необходимостью согласовывать ответ от военных.

Радакин ездил в Киев для встречи с Зеленским. Цель – обсудить как стратегию нашего государства, так и то, как может помочь нам Запад. Как отмечает украинский военный источник, адмирала любят за "мудрое стратегическое мышление" и то, что он помогает нашему государству составлять боевые планы. Причем делает это без вникания в детали из соображений безопасности.

Существует вероятность, что Радакин поспособствовал тому, чтобы Силы обороны смогли реализовать стратегию по уничтожению кораблей врага и открытию Черного моря. Причем отмечают, что сейчас морская торговля нашего государства возвращается к довоенному уровню.

Изданию источник также отметил, что Радакин предоставил еще и неоценимую помощь, чтобы координировать поддержку от других высокопоставленных чиновников НАТО.

По имеющейся информации, Радакин получил образование в государственной школе. Он стал первым морским лордом. Также адмирал получил высшую должность. Причем за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Известно, что он был первым военно-морским командующим, который на протяжении 20 лет занимал должность. С тех пор он провел армию через период, который, по мнению многих, – самый опасный со времен, когда закончилась холодная война.