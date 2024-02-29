Відомо, що він був тим, хто посприяв тому, щоб наша держава могла знищувати військові кораблі Росії. Радакін залишився на своїй посаді ще на рік, щоб Україна отримувала від нього цінні поради, пишуть у виданні.

Читайте також Знищення ворожого флоту та Кримського моста: у ВМС розповіли подальші плани

Чим займався Радакін

Сер Тоні Радакін, 58-річний адмірал, у відставку мав піти у листопаді 2024 року. Він упродовж трьох років обіймав посаду начальника штабу оборони. Втім, його прем'єр-міністр Ріші Сунак попрохав залишитися до 2025 року на цій посаді. Рішення британського прем'єра, ясна річ, схвалив король.

У виданні зазначають, що джерела, близькі до Радакіна, вказали на його "човникову дипломатію", яку він проводив між Вашингтоном і Києвом минулого літа. Тоді він провів ключові зустрічі з нашими військовими керівниками на тлі занепокоєння Білим домом того, що США аж надто тісно залучені до великої війни України проти Росії.

Як зазначили джерела, Радакін зміг зрозуміти тактичні деталі сухопутної війни, яка точиться в Україні. Ба більше, він ще й зумів пов'язати це з ширшою стратегічною картиною, а також необхідністю узгоджувати відповідь від військових.

Радакін їздив до Києва задля зустрічі з Зеленським. Мета – обговорити як стратегію нашої держави, так і те, як може допомогти нам Захід. Як зазначає українське військове джерело, адмірала люблять за "мудре стратегічне мислення" та те, що він допомагає нашій державі складати бойові плани. Причому робить це без вникання у деталі з міркувань безпеки.

Існує ймовірність, що Радакін посприяв тому, щоб Сили оборони змогли реалізувати стратегію зі знищення кораблів ворога та відкриття Чорного моря. Причому зазначають, що наразі морська торгівля нашої держави повертається до довоєнного рівня.

Виданню джерело також зазначило, що Радакін надав ще й неоціненну допомогу, щоб координувати підтримку від інших високопосадовців НАТО.

За наявною інформацією, Радакін здобув освіту у державній школі. Він став першим морським лордом. Також адмірал отримав найвищу посаду. Причому за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Відомо, що він був першим військово-морським командувачем, котрий упродовж 20 років обіймав посаду. Відтоді він провів армію через період, який, на думку багатьох, – найнебезпечніший з часів, коли закінчилася холодна війна.