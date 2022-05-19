Тонкий троллинг: "Русское радио" в Украине изменило название на "Радио Байрактар"

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещанию 19 мая переоформил лицензию компании ООО "ТРО Русское радио Украина". Теперь оно официально называется "Радио Байрактар".

Представителей компании не было на заседании, поэтому они не рассказали об основных изменениях. Но известно, что логотип уже изменен на "Радио Байрактар".

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Радиостанция уже вещает под этим логотипом на сайте радиогруппы.

ООО "ТРО "Русское Радио – Украина"" г. Киев, изменило свое название. Теперь в эфире эта радиостанция будет звучать как "Радио Байрактар",

– написали в Нацсовете Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Что предшествовало

27 февраля группа радиостанций TAVR Media отказалась от "Русского радио Украина". Пресс-служба группы заявила, что в компании "еще с 2014 года отлично понимали и чувствовали свои репутационные потери", но название тогда решили сохранить.

Тогда свое решение вещатель объяснял следующим образом: "это был способ донесения до людей привычными для них каналами вещания той информации, которая имеет проукраинскую позицию и государственное значение". Менеджмент компании, прежде всего, был нацелен на аудиторию из Восточных регионов и на временно оккупированных территориях.

Сегодня мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция,

– заявили в TAVR Media.

Что известно о "Радио Байрактар"

7 марта в Украине запустили радио "Байрактар", где зазвучали украинские военные песни. С 2014 года, когда Россия впервые вторглась на территорию независимой Украины с войной, таких родилось много.

Радиостанция принадлежит радиогруппе "ТАВР МЕДИА". Формат радио – только украинские песни и только на украинском языке.

Сначала радио вещало только онлайн, а с 21 марта 2022 года появилось на некоторых частотах бывшего "Русское Радио Украина".

Список FM-частот "Радио Байрактор":

Киев – 98,5

Винница – 104,1

Волынская область, Ковель – 107,9

Днепр – 101,1

Донецкая область, Краматорск – 107,8

Житомир – 101,7

Житомирская область, Коростень – 106,8

Закарпатская область, Ужгород – 105,7

Запорожье – 104,1

Ивано-Франковск – 101,3

Киевская область, Белая Церковь – 102,8

Кропивницкий – 103,8

Кировоградская область, Александрия – 91,3

Львов – 105,4

Николаевская область, Первомайск – 100,4

Одесса – 104,9

Полтава – 104,5

Полтавская область, Красногоровка – 101,5

Полтавская область, Кременчуг – 103,9

Суммы – 105,6

Тернополь – 106,1

Харьков – 88

Херсонская область, Геническ – 106,8

Хмельницкий – 101,7

Хмельницкая область, Каменец-Подольский – 104,8

Черкассы – 103,7

Черкасская область, Умань – 102,8

Черновцы – 91,3

Чернигов – 107,2

Черниговская область, Прилуки – 100,3

Кроме ФМ, "Радио Байрактар" можно слушать онлайн на официальном сайте или через приложение.