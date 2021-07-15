Тонули в водовороте: на Львовщине отважный мужчина спас 2 женщин и ребенка – фото

В реке Стрый 30-летний Андрей Данелейко спас 2 женщин и маленького ребенка. Все они попали в водоворот и начали тонуть.

Инцидент произошел в обед 14 июля. К счастью, пострадавшие не нуждались в госпитализации.

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Стрыянин спас 3 тонувших человек

Мужчина рассказал, что примерно в 16:00 он отдыхал на берегу реки Стрый. Вдруг Данелейко услышал крики о помощи. С пляжа он заметил, как в реке несколько человек уходят под воду. По словам спасителя, он побежал в воду "на автомате".

Это были трое человек, 2 женщины и девочка лет 8. Я к ним подплыл и начал выталкивать в сторону берега, сразу всех так толкал. Навстречу люди уже зашли в воду и помогли мне их вытаскивать на сушу,

– рассказал мужчина.

На берегу пострадавшим оказали первую помощь. Они находились в состоянии шока, однако в госпитализации не нуждались. Мужчина спас 3 жительниц Стрыя – маму с дочкой и их родственницу.

Отдыхающие попали в водоворот

Очевидица события Любовь Кистей рассказала в комментарии "Львовскому порталу", что в тот день людей на пляже было мало, в основном – женщины с детьми. В реке за поваленным деревом образовался смертельно опасный водоворот. Внешне его заметить невозможно, однако вихрь способен затянуть человека под воду.

"В реке игралось много детей, которые прыгали с поваленного в воду дерева. В какой-то момент фактически на этом же месте начали тонуть две женщины, которых тащило на дно водоворотом. Одна из них не умела плавать и, спасаясь, начала топить другую женщину, которую затянуло под воду", – отметила женщина.

Заметив это, Кистей начала звать на помощь. Тогда на спасение женщинам бросился Данелейко и молодая неизвестная девушка.

"Он оперативно бросился в реку их вытаскивать, но в этот момент в водоворот стало затягивать еще и девочку лет 10. Для спасения людей подплыла еще одна девушка лет 15 и начала выталкивать меньшую из воды", – добавила очевидица.

Тогда Кистей вытащила ребенка на берег, а после этого мужчина сумел спасти обеих женщин.

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Местный предприниматель отблагодарил спасителя

Стрыйский предприниматель Любомир Ковальский на следующий день после спасения, 15 июля, подарил мужчине набор для плавания и сертификат на тысячу гривен на покупки в его магазине спорттоваров.

Я узнал об Андрее из соцсетей и решил, что за такой геройский поступок должно быть какое-то вознаграждение. Мужчина очень скромный, я его едва уговорил прийти и принять тот символический подарок,

– рассказал Ковальский.

О поступке Данелейко также узнали в управлении ГСЧС. Там рассматривают возможность награждения стрыянина за его героический поступок.

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Местный предприниматель отблагодарил мужчину / Фото Любомира Ковальского