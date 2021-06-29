Топ 5 схем уклонения от налогов: сколько денег ежегодно теряет Украина

3 июня Кабмин внес в парламент законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Его цель: увеличение налоговой нагрузки на легальный бизнес, который сейчас и так платит налоги "по белому". В то же время параллельно в экономике Украины функционирует куча серых и черных схем по уклонению от уплаты налогов. Их ликвидация могла бы наполнить деньгами бюджет на 60 миллиардов гривен ежегодно.

Сейчас власть пытается получить деньги в бюджет, усиливая налоговое давление на белый бизнес, который и так несет бремя его наполнения.

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Между тем, увеличение налоговых поступлений возможно путем обеспечения выполнения уже существующего законодательства. Для этого лишь нужно ликвидировать коррупционные схемы уклонения от налогов на рынках нефтепродуктов и табака, при импорте электроники и при экспорте агропродукции.

А выполнение государством взятых на себя обязательств перед инвесторами, может стать точкой притяжения для новых инвестиций. А следовательно, и для увеличения налоговых поступлений.

Масштабные схемы уклонения от уплаты налогов в Украине

Теневой рынок нефтепродуктов

В 2020 году за нелегальное производство нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также уклонение от уплаты налогов, а именно так называемые скрутки НДС, в 2019 году бюджет недополучил 19 миллиардов гривен в виде акцизов и НДС.

В 2021 году сумма недопоступления налогов в государственный бюджет от такой деятельности может превысить 22 миллиарда гривен, подсчитали в консалтинговом агентстве А-95.

В Украине работает 25 мини-НПЗ, которые ежегодно изготавливают 470 тыс тонн контрафактных нефтепродуктов без уплаты акциза.

Это низкокачественные моторные топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, которые смешиваются с октаноповышающими присадками и продаются на дисконтных сетях АЗС под видом топлива Евро-5.

Октаноповышающие компоненты импортируются в Украину под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090). В январе – апреле 2021 года импорт растворителей из Беларуси и России вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 37,4 тысячи тонн.

Эти растворители представляют собой смесь октаноповышающих компонентов, используемых при кустарном производстве бензинов, – МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта.

Отдельно эти компоненты облагаются акцизом 213 евро/1000 л, однако под кодом растворителей они относятся к безакцизным.

Уклонение от уплаты НДС, или же НДС-скрутки – второе наиболее распространенное направление нелегальной оптимизации уплаты налогов на рынке нефтепродуктов.

Схема уклонения от уплаты НДС на сетях АЗС выглядит примерно так: водитель за наличные в размере 1000 гривен заправляет автомобиль, ему выдают чек с пометкой "Ведомость К", которая означает возврат товара. То есть водитель якобы вернул топливо обратно и забрал деньги. На самом же деле горючее остается в бензобаке и деньги не возвращаются.

Далее к АЗС обращается юридическое лицо, например агрофирма, которая за безнал покупает у нее топливо на 1000 гривен и получает документы на топливо, которые дают право на налоговый кредит. Кроме того, фирма получает возврат денег обратно наличными, с вычетом процента АЗС за "обнал", ведь реальное топливо уже было продано розничному потребителю.

При этом АЗС может продавать легальное топливо, но получать на продаже документов и наличных в конвертационных центрах 12% рентабельности, или 3,20 гривны на литре.

По такой схеме, когда топливо "продается" дважды, вращается примерно 20% нефтепродуктов в Украине. В целом бюджет на оптимизации НДС и налога на прибыль сетями АЗС недополучает 15 миллиардов гривен ежегодно.

Серый экспорт зерна

В Украине нелегально обрабатывается 8 миллионов гектаров земли. Половина из них – государственные земли, которые находятся под управлением Минобороны, Национальной академии аграрных наук, невостребованные паи, или же паи без регистрации договоров аренды.

На бумаге эта земля не обрабатывается, но по факту засевается в промышленных масштабах средними и крупными аграрными корпорациями.

Собранный урожай через фиктивные компании отправляется на экспорт, где через оффшорные компании перепродается международным трейдерам. Валютная выручка в страну не возвращается.

По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, ежегодно объем нелегального экспорта зерна из Украины составляет $2 миллиарда. Это недополученная прибыль страны.

Объем неуплаченных налогов от серого экспорта сельскохозяйственной продукции составляет 8 – 10 миллиардов гривен.

Нелегальный рынок алкоголя

В Украине работает до десяти физических точек продажи нелегального алкоголя, они продают контрафактную продукцию без уплаты налогов. Такие "виномаркеты" работают открыто, продают контрафактную водку на разлив, заманивают клиентов бесплатной дегустацией.

Кроме того, нелегальный алкоголь без проблем продается в интернете. Любой может заказать контрафактную водку в тетрапаках разного объема и получить заказ в почтовом отделении. Такой алкоголь стоит в десять раз дешевле, чем официальный в магазине с уплатой акцизов и других налогов.

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По подсчетам участников алкогольного рынка, примерно половина рынка крепкого алкоголя находится в тени. Ежегодно бюджет недополучает 8,1 миллиарда грн в виде акциза от продажи контрафактного алкоголя.

Источником спирта для производства контрафакта являются заводы ГП "Укрспирт". Эти заводы принадлежат государству и по документам долгое время не осуществляют деятельность, однако по факту изготавливают спирт для нелегального рынка крепкого алкоголя.

Речь идет примерно о 36 заводах по производству спирта, которые с разной периодичностью обеспечивают сырьем нелегальный рынок алкоголя.

Контрабанда сигарет

Доля нелегальных табачных изделий на рынке Украины в феврале 2021 года составила 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года. Этот показатель является максимальным с 2011 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования Института Kantar Украина по заказу десяти крупнейших украинских производителей табачных изделий.

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Рост в более чем два раза обусловлен ростом продаж сигарет, предназначенных для экспорта сигарет и через Duty Free.

62% нелегально реализованных в стране табачных изделий производства Винниковской табачной фабрики (Львовская область). Доля неустановленных производителей составляет 23%, а ООО "Юнайтед Тобако" (Желтые Воды Днепропетровской области) – 15%.

Сигареты маркированы как экспортная или Duty Free продукция, которая не предназначена для продажи в Украине.

В то же время 42% контрабандных сигарет, которые продаются в Украине, изготавливаются в Беларуси на Гродненской табачной фабрике, еще 20% – это продукция табачных фабрик Молдовы.

Потери государственного бюджета от неуплаченных налогов от продажи сигарет в 2021 году оцениваются в 11,8 миллиарда грн.

Контрабанда электроники

Бытовая техника является лидером среди контрабандных поставок в Украину. По подсчетам ЕБА, примерно 20% контрабанды в Украину – это бытовая техника и электроника. Объемы нелегального импорта по некоторым категориям оборудования составляют 50 – 70%.

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С 2017 года в Украине действует постановление Кабинета Министров, оно обязывает продавцов электроники выдавать фискальные чеки при продаже техники. Продавцы техники обязаны установить регистраторы расчетных операций (РРО). Наличие фискального чека гарантирует легальность ввозимой продукции и предоставляет гарантийное обслуживание.

В то же время некоторые крупные сети по продаже электроники не выдают фискальные чеки и реализуют контрабандный товар за наличные через ФЛП. В интернете на популярных маркетплейсах тысячи ФЛП также реализуют контрабандную технику без уплаты налогов.

По подсчетам Ассоциации импортеров бытовой техники, ежегодно бюджет теряет от продажи электронной техники без уплаты налогов 7 миллиардов гривен.

Как государство помогает бизнесу

В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины установил рекорд за последние двадцать лет – минус $868 миллионов, свидетельствуют данные НБУ. В то же время в период 2016 – 2019 годов Украина привлекала ежегодно не менее $3,7 миллиарда прямых иностранных инвестиций.

С 2001 года отток иностранных инвестиций, кроме 2020 года, был зафиксирован лишь однажды – в 2015 году инвесторы вывели из Украины $460 миллионов.

Основной причиной рекордного оттока иностранных инвестиций из Украины в 2020 году была мировая паника, вызванная пандемией COVID-19.

Инвесторы выводили капиталы в "тихие гавани" – перевкладывали выведенные деньги в гособлигации США, акции технологических гигантов или золото.

Однако темпы вывода капитала можно было бы уменьшить, если бы поведение украинских властей было нацелено на защиту интересов внешних и внутренних инвесторов.

Именно создание неблагоприятного инвестиционного климата можно считать основной преградой прихода инвестиций в Украину. В частности, это:

Невыполнение инвестиционных обязательств, которые берет на себя государство, а затем в процессе их либо игнорирует, либо переписывает правила под себя; Отсутствие судебной реформы, когда чиновник или нечестный конкурент может получить нужное решение через условный Киевский окружной админсуд или Печерский районный, в то же время белые инвесторы лишены права на справедливую защиту своих активов; Популизм на высшем государственном уровне на примере внедрения "Института инвестиционных нянь", который из инструмента привлечения инвестиций в страну превратился в мем, который ассоциируется с неправомерным давлением проверяющих органов на бизнес.

Ярким наглядным примером нарушения властями своих обязательств является невыполнение условий меморандума с инвесторами по возобновляемым источникам энергии.

С 2010 года в отрасль производства возобновляемой электроэнергии в Украине было привлечено $12,3 миллиарда инвестиций США, как свидетельствуют подсчеты Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. В том числе, почти $1 миллиарда на развитие зеленой энергетики выдали госбанки Украины.

Рекордными по размерам инвестициями в ВИЭ стали 2018 и 2019 годы: на строительство новых объектов было привлечено $2,4 и $4,1 миллиарда соответственно.

В 2020 году, когда были зафиксированы рекордные объемы оттока инвестиций из Украины, в возобновляемую энергетику Украины операторы ВИЭ инвестировали $1,4 миллиарда.

Инвесторы вкладывали деньги в сектор ВИЭ из-за высоких зеленых тарифов, размеры и обязательность выплат по которым были гарантированы законом.

Однако в 2020 году, из-за стремительного роста мощности зеленой генерации и падения потребления электроэнергии, тарифа системного оператора Укрэнерго, из которого происходит компенсация части зеленого тарифа, не хватило для расчета с "зелеными".

Правительство вышло с инициативой снизить зеленые тарифы в обмен на постепенное погашение исторических долгов, которые на 1 августа 2020 года составляли 22 миллиарда гривен.

Договоренности закрепили в меморандуме, а затем и в законе. Правительство и зеленая генерация согласовали график погашения долга за электроэнергию: 40% задолженности или 8,96 миллиарда гривен "зеленые" должны были получить в 4 квартале 2020 года. Остальные 60% задолженности должны быть уплачены равными частями в течение 2021 по 15%, или по 3,36 миллиарда гривен ежеквартально.

Одним из источников погашения долга был определен государственный бюджет, в него на 2021 год депутаты должны были заложить 20% финансирования компенсации зеленого тарифа, но не сделали этого.

В результате согласованный график не выполняется, на 1 июня 2021 года оплата за приобретенную в 2020 году зеленую электроэнергию составляет 66%.

Сейчас инвестиции в отрасль остановились. Государственные банки заявили, что приостановили кредитование отрасли до урегулирования ситуации с долгами. О сворачивании инвестиций объявили и международные корпорации, а по некоторым проектам были объявлены дефолты.