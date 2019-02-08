Топ-5 украинцев, чьи спортивные достижения восхищают

У каждого спортсмена есть свой секрет успеха. Кто-то ради мечты готов ехать на другой конец света, кого-то тренеры наполнили верой в собственные силы, кто-то проявил неслыханное упорство на пути к победе, а в жизни других определяющую роль сыграло везение. Хотим представить вашему вниманию 5 украинцев, которые достигли огромного успеха в спорте.

Хоккеист украинского происхождения установил рекорд, который не могут превзойти 60 лет

Билл Мосиенко – канадский хоккеист из семьи украинских эмигрантов, который отыграл 14 сезонов в Национальной хоккейной лиге и установил небывалый рекорд, который не то что не побили, а даже не приблизились к нему. В 20 лет Билл вышел на лед в составе команды НХЛ – первой и мощнейшей мировой хоккейной лиги для профессионалов.



Билл Мосиенко с тремя шайбами, которые изменили судьбу матча

Новичок с нетерпением стремился доказать тренеру, что достоин места в команде. Билл с таким жаром принялся атаковать ворота, что не заметил, как забил две шайбы с разницей в 21 секунду. Невероятное достижение, но за 10 лет он улучшил этот показатель.

Читайте также: Топ-5 украинцев, которые решились на кардинальные перемены в жизни и достигли невероятного успеха

В 1952 году в заключительной игре сезона его команда уступала со счетом 6-2. Но на шестой минуте матча на лед вышел Билл Мосиенко, который за 21 секунду забросил сразу три шайбы. Это вошло в историю НХЛ. Команда была настолько окрылена успехом, что забросила соперникам еще две шайбы и со счетом 7-6 таки победила.

В 1965 году имя Билла Мосиенко внесли в Зал хоккейной славы, где кроме клюшки спортсмена хранятся и те же три легендарные шайбы.

Украинка стала олимпийской чемпионкой и покорила мир

Оксана Баюл на коньках каталась с 4 лет, а уже в 15 она получила золото Чемпионата мира в Праге. В 2015 году должны были состояться Олимпийские игры в норвежском Лиллехаммере, и Оксана колебалась, принимать ли в них участие: все-таки ей всего 16 лет.

Больших свершений от нее не ожидали, ведь главное противостояние разгоралось между двумя американками: претенденткой на золото – Нэнси Керриган и второй фигуристкой в истории, исполнившей тройной аксель на соревнованиях – Тоней Гардинг. Оксана пыталась не переживать по поводу этой истории - это в конце концов их конфликт, который их же и ослабляет.



Оксана Баюл в раннем возрасте осталась сиротой

Но за 2 дня до финала, ее шансы на победу тоже стремительно пошатнулись. Во время обычной разминки Оксана столкнулась с немецкой фигуристкой. Своим коньком и прорезала Оксанину ногу на 3 сантиметра, а от удара украинка упала и травмировала копчик – начала болеть спина.

Читайте также: Топ-5 героев украинского происхождения, чья жизнь не скупилось на головокружительные ситуации

Но в тот решающий день по танцу никто бы и не догадался, что 16-летняя девушка перед выступлением получила инъекцию в спину и ногу. Ее движения отличались грацией и совершенством. Оксана очень рисковала, поскольку добавила в свою программу каскад с двойным тулупом. И когда Баюл откатала свою программу и восторженно посмотрела на зрителей – те безудержно аплодировали.



Оксана Баюл не смогла сдержать слез

На завершающем выступлении она не допустила практически ни одной ошибки, и когда поняла, что все позади не сдержала слез. Она рыдала и сквозь слезы смотрела на оценки, которые выводили ее на первое место.

Украинка, ставшая второй мамой для легендарного боксера Майка Тайсона

Камилла Евалд была дочерью эмигрантов из Галичины – Гната и Насти Еващук (позже семья сменила фамилию на Евалд). Семья жила в городке Кэтскил в 160 километрах от Нью-Йорка. Впоследствии, после Второй мировой войны Камилла познакомилась с известным тренером в Нью-Йорке – итальянцем Касом Д'Амато, который из обычных ребят с улицы делал профессиональных боксеров.



Украинка Камилла Евалд стала приемной мамой боксера Майка Тайсона

Однажды к тренеру привели 13-летнего парня, который учился в школе для несовершеннолетних преступников и за драки часто отсиживался в карцере. Это был Майк Тайсон. Когда ему исполнилось 15 лет, Кас и Камила решили усыновить его, так как отец Майка давно бросил семью, а мама не очень проникалась сыном, поэтому была не против.

Когда родная мама Майка умерла, паренек спросил, будет ли теперь Камилла его мамой и может ли он ее так называть. Она ответила "Да, Майк". И с тех пор стала его мамой. В 20 лет Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира за всю историю. Камилла прошла с ним самые тяжелые для боксера времена - развод, судебный иск по изнасилованию, заключению, приписыванию маниакально-депрессивного состояния.

Читайте также: Топ-5 украинцев, достигших профессиональных высот за рубежом

Мне очень повезло, что она благословила меня своей любовью и заботилась обо мне большую часть моей жизни. Я ужасно буду скучать по ней, – сказал растроганный Майк, когда Камилла Евалд умерла.

Украинцу удалось 2 года подряд удивлять лучших гонщиков мира своими достижениями

Сергей Малик – президент Киевского городского автомотоклуба и кандидат психологических наук своего времени устраивал гонки на взлетно-посадочной полосе с самолетом, объехал Украину вдоль границы за 13 дней, а потом замахнулся и на Европу – тогда прогулка растянулась на 32 тысячи километров и 10 недель.



Президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик

В 2017 ему захотелось представить Украину за океаном. Уже на соревнованиях Малик понял, насколько сложно ездить по соли – скорость набирать значительно тяжелее, чем на грунте, да и контролировать железного коня – непростая задача. Но несмотря на трудности, Сергей установил рекорд с первой попытки – 116 километров в час, при том, что предыдущий был лишь 82.

Тогда его достижение стало настоящей сенсацией. Но Малику захотел посоревноваться снова, поэтому приехал в 2018 году на юбилейные 70-е соревнования. И тогда 13 августа украинцу удалось развить рекордные в своем классе: 168 километров в час.

Украинец, который первым в годы независимости совершил кругосветное путешествие

Одессит Анатолий Верба загорелся идеей пройти вокруг света под парусами в 1990 году, когда вернулся с другой кругосветной регаты. Так он хотел отпраздновать 200-летие Одессы с собственной яхтой и украинским экипажем.

Анатолий Верба заказал у российской фирмы построить корпус яхты. Одесситам сначала выставили в десять раз больший счет, при том, что качество уже выполненных работ было неудовлетворительным, а потом разогвали договор и доставляли яхту с опозданием. Тогда украинский экипаж самостоятельно приступил к работе.