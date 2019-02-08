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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Топ-5 українців, чиї спортивні досягнення захоплюють

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      У кожного спортсмена є свій секрет успіху. Хтось заради мрії готовий їхати на інший кінець світу, когось тренери наповнили вірою у власні сили, дехто проявив нечувану впертість на шляху до перемоги, а в житті інших визначальну роль зіграло везіння. Хочемо представити вашій увазі 5 українців, які досягли величезного успіху у спорті.

      Хокеїст українського походження встановив рекорд, який не можуть перевершити 60 років

      Білл Мосієнко – канадський хокеїст з сім'ї українських емігрантів, який відіграв 14 сезонів у Національній хокейній лізі та встановив нечуваний рекорд, який не те що не побили, а навіть не наблизилися до нього. У 20 років Білл вийшов на лід у складі команди НХЛ – першої й наймогутнішої світової хокейної ліги для професіоналів.

      Білл Мосієнко із трьома шайбами, які змінили долю матчу
      Білл Мосієнко із трьома шайбами, які змінили долю матчу

      Новачок з нетерпінням прагнув довести тренеру, що гідний місця в команді. Білл із таким запалом взявся атакувати ворота, що незчувся, як забив дві шайби з різницею у 21 секунду. Неймовірне досягнення, та за 10 років він покращив цей показник.

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      У 1952 році у заключній грі сезону його команда поступалася з рахунком 6-2. Але на шостій хвилині матчу на лід вийшов Білл Мосієнко, який за 21 секунду закинув у ворота одразу три шайби. Це увійшло в історію НХЛ. Команда була настільки окрилена успіхом, що докинула суперникам ще дві шайби й з рахунком 7-6 таки перемогла.

      У 1965 році ім'я Білла Мосієнка внесли до Зали хокейної слави, де окрім ключки спортсмена зберігаються й ті самі три легендарні шайби.

      Українка стала олімпійською чемпіонкою та підкорила світ

      Оксана Баюл на ковзанах каталася з 4 років, а вже у 15 вона здобула золото Чемпіонату світу у Празі. У 2015 році мали відбутися Олімпійські ігри в норвезькому Ліллегаммері й Оксана вагалась, чи брати у них участь, та все-таки їй лише 16 років.

      Великих звершень від неї не очікували, адже головне протистояння розгорялось між двома американками: претенденткою на золото – Ненсі Керріган та другою фігуристкою в історії, що виконала потрійний аксель на змаганнях – Тонею Гардінг. Оксана намагалась не перейматись цією історією – це зрештою їхній конфлікт, який їх же й ослаблює.

      Оксана Баюл у ранньому віці залишилася сиротою
      Оксана Баюл у ранньому віці залишилася сиротою

      Але за 2 дні до фіналу, її шанси на перемогу теж стрімко похитнулись. Під час звичайної розминки Оксана зіткнулася з німецькою фігуристкою. Своїм ковзаном та прорізала Оксанину ногу на 3 сантиметри, а від удару українка впала й травмувала куприк – почала боліти спина.

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      Проте того вирішального дня з танцю ніхто б і не здогадався, що 16-річна дівчина перед виступом отримала ін'єкцію у спину та ногу. Її рухи вирізнялись грацією і довершеністю. Оксана дуже ризикувала, оскільки додала до своєї програми каскад із подвійним тулупом. І коли Баюл відкатала свою програму і захоплено поглянула на глядачів – ті нестримно аплодували.

      Оксана Баюл не змогла стримати сліз
      Оксана Баюл не змогла стримати сліз

      На завершальний виступі вона не припустилася практично жодної помилки, і як зрозуміла, що все позаду не втримала сліз. Вона ридала і крізь сльози дивилась на оцінки, які виводили її на перше місце.

      Українка, що стала другою мамою для легендарного боксера Майка Тайсона

      Камілла Евалд була донькою емігрантів із Галичини – Гната і Насті Еващук (пізніше родина змінила прізвище на Евалд). Сім'я мешкала в містечку Кетскіл за 160 кілометрів від Нью-Йорка. Згодом, після Другої світової війни Камілла познайомилася зі знаним тренером у Нью-Йорку – італійцем Касом Д'Амато, який зі звичайних хлопців з вулиці робив професійних боксерів.

      Українка Камілла Евалд стала прийомною мамою боксера Майка Тайсона
      Українка Камілла Евалд стала прийомною мамою боксера Майка Тайсона

      Одного дня до тренера привели 13-річного хлопця, який навчався у школі для неповнолітніх злочинців і за бійки часто відсиджувався у карцері. Це був Майк Тайсон. Коли йому виповнилося 15 років, Кас та Каміла вирішили всиновити його, оскілки батько Майка давно покинув сім’ю, а мама не дуже переймалася сином, тож була не проти.

      Коли рідна мама Майка померла, хлопчина запитав, чи тепер Камілла буде його мамою і чи може він її так називати. Вона відповіла "Так, Майку". І з того часу стала його мамою. У 20 років Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу за всю історію. Камілла пройшла з ним найважчі для боксера часи – розлучення, судовий позов щодо зґвалтування, ув’язнення, приписування маніакально-депресивного стану. 

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      Мені дуже пощастило, що вона благословила мене своєю любов’ю і турбувалась про мене більшу частину мого життя. Я страшенно сумуватиму за нею, – сказав розчулений Майк, коли Камілла Евалд померла.

      Українцю вдалось 2 роки поспіль дивувати кращих гонщиків світу своїми досягненнями

      Сергій Малик – президент Київського міського автомотоклубу та кандидат психологічних наук свого часу влаштовував перегони на злітно-посадковій смузі з літаком, об'їхав Україну вздовж кордону за 13 днів, а потім замахнувся й на Європу – тоді мандрівка розтягнулася на 32 тисячі кілометрів та 10 тижнів.

      Президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик
      Президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик

      У 2017 йому закортіло представити Україну за океаном. Уже на змаганнях Малик зрозумів, наскільки складно їздити по солі – швидкість набирати значно важче, ніж на ґрунті, та й контролювати залізного коня – непросте завдання.  Але попри труднощі, Сергій встановив рекорд з першої спроби – 116 кілометрів на годину, при тому, що попередній був лише 82.

      Тоді його досягнення стало справжньою сенсацію. Але Малику захотів позмагатися знову, тому приїхав у 2018 року на ювілейні 70-і змагання. І тоді 13 серпня українцю вдалося розвинути рекордні у своєму класі: 168 кілометрів на годину. 

      Українець, що першим в роки незалежності здійснив навколосвітню подорож

      Одесит Анатолій Верба загорівся ідеєю пройти довкола світу під вітрилами у 1990 році, коли повернувся з іншої навколосвітньої регати. Так він хотів відсвяткувати 200-ліття Одеси з власною яхтою та українським екіпажем.

      Анатолій Верба замовив у російської фірми побудувати корпус яхти. Одеситам спочатку виставили удесятеро більший рахунок, при тому, що якість уже виконаних робіт була незадовільною, а потім розігвали договір і доправляли яхту з запізненням. Тоді український екіпаж самотужки взявся до роботи.

      Анатолій Верба повіз експедицію у навколосвітню подорож
      Анатолій Верба повіз експедицію у навколосвітню подорож

      Здавалося, можна нарешті видихнути з полегшенням, от тільки одного дня прийшов шериф із ордером на конфіскацію – з Одеси не надійшли обіцяні 52 тисячі доларів, а з таким боргом участь у регаті неможлива. Тоді їх врятували благодійники. Тому хоч і з запізненням на один тиждень та все ж екіпаж "Одеса-200" 2 жовтня 1992 року здійняв жовто-блакитний прапор і вирушив у мандрівку завдовжки 30 тисяч миль. 

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      Під кінець перегонів найбільше клопотів завдавали вітрила – починали прориватись. Команді доводилося ремонтувати на висоті 28 метрів, або ж перешивати вже в каютах. 7 червня 1994 року "Одеса 200" фінішувала в найпрестижнішій регаті, за якою спостерігав увесь світ. Результат став сенсацією – це вперше в історії змагань такого класу екіпаж здійснив мандрівку на яхті, яку сам і побудував.

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      Теги: Спорт Новини України Історія Водний транспорт Фігурне катання Хокей Бокс Мото
      Джерело: 24 канал
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