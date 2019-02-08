Топ-5 українців, чиї спортивні досягнення захоплюють

У кожного спортсмена є свій секрет успіху. Хтось заради мрії готовий їхати на інший кінець світу, когось тренери наповнили вірою у власні сили, дехто проявив нечувану впертість на шляху до перемоги, а в житті інших визначальну роль зіграло везіння. Хочемо представити вашій увазі 5 українців, які досягли величезного успіху у спорті.

Хокеїст українського походження встановив рекорд, який не можуть перевершити 60 років

Білл Мосієнко – канадський хокеїст з сім'ї українських емігрантів, який відіграв 14 сезонів у Національній хокейній лізі та встановив нечуваний рекорд, який не те що не побили, а навіть не наблизилися до нього. У 20 років Білл вийшов на лід у складі команди НХЛ – першої й наймогутнішої світової хокейної ліги для професіоналів.



Білл Мосієнко із трьома шайбами, які змінили долю матчу

Новачок з нетерпінням прагнув довести тренеру, що гідний місця в команді. Білл із таким запалом взявся атакувати ворота, що незчувся, як забив дві шайби з різницею у 21 секунду. Неймовірне досягнення, та за 10 років він покращив цей показник.

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У 1952 році у заключній грі сезону його команда поступалася з рахунком 6-2. Але на шостій хвилині матчу на лід вийшов Білл Мосієнко, який за 21 секунду закинув у ворота одразу три шайби. Це увійшло в історію НХЛ. Команда була настільки окрилена успіхом, що докинула суперникам ще дві шайби й з рахунком 7-6 таки перемогла.

У 1965 році ім'я Білла Мосієнка внесли до Зали хокейної слави, де окрім ключки спортсмена зберігаються й ті самі три легендарні шайби.

Українка стала олімпійською чемпіонкою та підкорила світ

Оксана Баюл на ковзанах каталася з 4 років, а вже у 15 вона здобула золото Чемпіонату світу у Празі. У 2015 році мали відбутися Олімпійські ігри в норвезькому Ліллегаммері й Оксана вагалась, чи брати у них участь, та все-таки їй лише 16 років.

Великих звершень від неї не очікували, адже головне протистояння розгорялось між двома американками: претенденткою на золото – Ненсі Керріган та другою фігуристкою в історії, що виконала потрійний аксель на змаганнях – Тонею Гардінг. Оксана намагалась не перейматись цією історією – це зрештою їхній конфлікт, який їх же й ослаблює.



Оксана Баюл у ранньому віці залишилася сиротою

Але за 2 дні до фіналу, її шанси на перемогу теж стрімко похитнулись. Під час звичайної розминки Оксана зіткнулася з німецькою фігуристкою. Своїм ковзаном та прорізала Оксанину ногу на 3 сантиметри, а від удару українка впала й травмувала куприк – почала боліти спина.

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Проте того вирішального дня з танцю ніхто б і не здогадався, що 16-річна дівчина перед виступом отримала ін'єкцію у спину та ногу. Її рухи вирізнялись грацією і довершеністю. Оксана дуже ризикувала, оскільки додала до своєї програми каскад із подвійним тулупом. І коли Баюл відкатала свою програму і захоплено поглянула на глядачів – ті нестримно аплодували.



Оксана Баюл не змогла стримати сліз

На завершальний виступі вона не припустилася практично жодної помилки, і як зрозуміла, що все позаду не втримала сліз. Вона ридала і крізь сльози дивилась на оцінки, які виводили її на перше місце.

Українка, що стала другою мамою для легендарного боксера Майка Тайсона

Камілла Евалд була донькою емігрантів із Галичини – Гната і Насті Еващук (пізніше родина змінила прізвище на Евалд). Сім'я мешкала в містечку Кетскіл за 160 кілометрів від Нью-Йорка. Згодом, після Другої світової війни Камілла познайомилася зі знаним тренером у Нью-Йорку – італійцем Касом Д'Амато, який зі звичайних хлопців з вулиці робив професійних боксерів.



Українка Камілла Евалд стала прийомною мамою боксера Майка Тайсона

Одного дня до тренера привели 13-річного хлопця, який навчався у школі для неповнолітніх злочинців і за бійки часто відсиджувався у карцері. Це був Майк Тайсон. Коли йому виповнилося 15 років, Кас та Каміла вирішили всиновити його, оскілки батько Майка давно покинув сім’ю, а мама не дуже переймалася сином, тож була не проти.

Коли рідна мама Майка померла, хлопчина запитав, чи тепер Камілла буде його мамою і чи може він її так називати. Вона відповіла "Так, Майку". І з того часу стала його мамою. У 20 років Майк Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу за всю історію. Камілла пройшла з ним найважчі для боксера часи – розлучення, судовий позов щодо зґвалтування, ув’язнення, приписування маніакально-депресивного стану.

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Мені дуже пощастило, що вона благословила мене своєю любов’ю і турбувалась про мене більшу частину мого життя. Я страшенно сумуватиму за нею, – сказав розчулений Майк, коли Камілла Евалд померла.

Українцю вдалось 2 роки поспіль дивувати кращих гонщиків світу своїми досягненнями

Сергій Малик – президент Київського міського автомотоклубу та кандидат психологічних наук свого часу влаштовував перегони на злітно-посадковій смузі з літаком, об'їхав Україну вздовж кордону за 13 днів, а потім замахнувся й на Європу – тоді мандрівка розтягнулася на 32 тисячі кілометрів та 10 тижнів.



Президент Київського міського автомотоклубу Сергій Малик

У 2017 йому закортіло представити Україну за океаном. Уже на змаганнях Малик зрозумів, наскільки складно їздити по солі – швидкість набирати значно важче, ніж на ґрунті, та й контролювати залізного коня – непросте завдання. Але попри труднощі, Сергій встановив рекорд з першої спроби – 116 кілометрів на годину, при тому, що попередній був лише 82.

Тоді його досягнення стало справжньою сенсацію. Але Малику захотів позмагатися знову, тому приїхав у 2018 року на ювілейні 70-і змагання. І тоді 13 серпня українцю вдалося розвинути рекордні у своєму класі: 168 кілометрів на годину.