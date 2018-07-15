Топ-5 героев украинского происхождения, чья жизнь не скупилась на головокружительные ситуации

Стать ювелиром Израиль Рухомовский решил наперекор родителям, которые до последнего мечтали, чтобы сын стал раввином. Чтобы убедить родных в правильности своего решения, он открыл в Одессе мастерскую и начал принимать первые заказы: цепочки, металлические копилки, даже золотой скелет человека.

Однажды дверь мастерской Израиля Рухомовского открыли два российских продавца древностей с очень необычным заказом. Мол, для их друга-археолога нужно сделать щедрый подарок – полукилограммовую тиару из чистого золота и украсить ее сценами из греческой мифологии.

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Чтобы уж точно порадовать друга – оставил надпись на древнегреческом "Царю великому и непобедимому Сайтаферну. Совет и народ Ольвии". Чтобы Рухомовский сумел передать стиль античных мастеров, ему принесли книги и еще несколько артефактов из раскопок Ольвии.



Израиль Рухомовский украсил тиару древнегреческими сюжетами

За несколько месяцев тиара была готова. Довольные покупатели радостно заплатили 1800 рублей и скрылись. Для них эта история только набирала обороты. Взяв самый обычный молоток, те нанесли несколько вмятин, при этом не повредив ни одну сцену. Это потом и вызовет больше подозрений, но россияне были готовы рискнуть: чем лучше состояние тиары, тем больше денег можно за нее выручить.

В конце ХІХ века Европа переживала настоящий всплеск интереса к античной культуре, так что музеи буквально охотились за каждым артефактом из Древней Греции. Дельцы сначала обратились к музею в Вене, но там тиарой не заинтересовались. Не поразила она и британских музейщиков. Наконец торговцы добрались до Лувра. Тиару осмотрели десяток искусствоведов и археологов, и никто не выразил сомнений.

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Поскольку драгоценность была в идеальном состоянии, торговцы пригласили сногсшибательную сумму в 200 тысяч франков. Пришлось даже брать разрешение у парламента на такую покупку, но французам уж больно хотелось утереть нос всей Европе. 1 апреля 1896 года Лувр гордо представил тиару из Ольвии, датированную III веком до нашей эры, которую якобы жители города подарили скифскому царю Сайтаферну.

Эйфория длилась не долго. Немецкий археолог, осмотрев тиару, твердо заявил: "Это подделка. Стиль передан не точно и богов ветра греки изображали по-другому". Работники Лувра только огрызались, мол, чего ждать от немцев, которые просто завидуют.

Журналисты не давали скандалу затихнуть, появился даже ювелир, который приписал себе авторство тиары. Эти перепалки продолжались 6 лет, пока в Париж не приехал знакомый того самого Израиля Рухомовского и из газет узнал о новой жизни одесской тиары. Он сразу написал в редакцию и через некоторое время Рухомовский направлялся в Париж подтвердить свое авторство.



Израиль Рухомовский – одесский ювелир

Он показал в Лувре свои эскизы, назвал книги, с которыми работал, но музейщики до последнего не хотели признавать свою ошибку. Только когда одессит воспроизвел в золоте часть тиары, французы сдались.

Для Лувра это был большой удар по репутации, не говоря уже о финансовых затратах. А вот для Рухомовского этот скандал стал путевкой в новую жизнь. Ювелир так и остался в Париже и открыл свою мастерскую.