Топ-5 украинцев, которые решились на кардинальные изменения в жизни и достигли успеха

Некоторые из них решились покинуть дом и отправиться в путешествие на велосипеде, кто-то покинул офисную работу и переехал в село, чтобы производить сыры, а кому-то пришло в голову превратить магазин в ресторан. Представляем вашему вниманию 5 украинцев, которые рискнули начать собственное дело и достигли в этом профессиональных высот.

Украинец, который в поисках себя стал успешным сыроделом

Мама Виктора Чиркина делала обычный сыр из козьего молока. Ему же хотелось чего-то более интересного – ну, скажем, шевр, кроттен или чеддер. Он переехал из мегаполиса в обычное село и решил заниматься сырами, потому что это ему нравилось. Со временем, свое хобби ему удалось вывести практически на профессиональный уровень. Виктор даже сделал погреб для созревания сыра.



Украинец покинул пост главного менеджера IT-компании и стал сыроделом

Виктор Чиркин – необычный предприниматель. Он активно развивает соцсети и даже снимает видео для блога на youtube, где дает и советы, как роздоиты козу, как сделать закваску для сыра, и рассказывает, что делать, если сыр не удается. Он делится своими успехами, но и рассказывает о неудачах.

Мы сейчас живем в прекрасное время, когда каждый может заниматься любимым делом, да еще и получать от этого прибыль. Главное, чтобы ваше увлечение было полезным для других людей. А клиентов всегда можно найти через интернет,

– заверил Чиркин.

Виктор Чиркин всегда советовал – "если вы еще не выбрали интересного занятия, то ищите дальше, занимайтесь различными делами по несколько месяцев. Не подойдет – продолжите поиски. Только вот не стоит ожидать, что будет легко, особенно – на старте".

Как украинцы стали опытными профессионалами в велопутешествиях

Супруги Ярина Квитка и Владимир Муляр за 17 месяцев проехали на велосипедах 13 стран, а в Австралии их тандем пополнился малышом. С тех пор они путешествуют втроем.

По словам супругов, чаще всего людей останавливает перед странствиями – страх. Их часто спрашивают: "Вам не страшно? Ведь в дороге может случиться все".

Страх на самом деле сковывает и не развивает. С ним надо подружиться, и просто стараться делать так, чтобы он тебя не заполнял,

– ответила Ярина Цветок.

Все свои путешествия снимают для Youtube-канала, и этими видео разрушают мифы о странствиях. Для примера – что быт не так сложен, как может показаться. К примеру, один из самых распространенных мифов – для путешествий нужно много денег. Здесь у "Фолькнеров" еще надо поучиться: на горючее расходов нет, живут в палатках, то есть бесплатно.

Украинские супруги покорили больше десятка стран

Также добавляют, что в велопутешествиях можно полноценно питаться, даже если вокруг – ни одного кафе, особенно легко приготовить омлет, салат или даже борщ.

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Их регулярно спрашивают, не сложно ли ребенку в таких длительных путешествиях. На что они отвечают, что вокруг столько интересного, что хватает нескольких игрушек, две книги и час мультика на планшете. А если надоест сидеть в кресле, можно полежать в трейлере и наслаждаться классической музыкой или джазом.

Как украинцы создают эксклюзивные ковры, которые покупает принцесса Швеции

Vandra Rugs – украинско-шведская компания, которая производит эксклюзивные ковры. Они украшают дома влиятельных бизнесменов, политиков и даже принцессы Швеции Виктории. А Король Карл XVI и королева Сильвия Швеции лично приезжали в ателье Vandra Rugs на Херсонщине, чтобы воочию посмотреть, где именно возникают одни из самых известных ковров Европы.

Основательница бренда ковров Лариса Боден

Началось все с того, что совладелица бренда Лариса Боден хотела развить бизнес, который бы помогал женщинам из села на Херсонщине, зарабатывать в течение всего года. Летом они были заняты на сезонных работах в поле, а вот зимними месяцами оставались без работы, а соответственно и денег.

Так у нее возникла идея возродить скандинавское ткачество. С тех пор прошло 12 лет, и теперь тканые изделия можно встретить на страницах самых влиятельных журналов по дизайну и архитектуре. Стоят они немало – несколько тысяч евро, но каждый из них является эксклюзивным произведением. Материалы покупают обычно за границей, но для карпатской коллекции – берут шерсть с овец, которые пасутся среди наших гор.

Ковры украинского бренда Vandra Rugs украшают дома по всему миру

Эскизы для ковров обычно создают именитые дизайнеры, например Ами Катц или Ларс Нильсон. Иногда клиенты просят реализовать собственные идеи.

Как украинскии ресторан стал неожиданным открытием для жителей Нью-Йорка

Официальный путеводитель Нью-Йорка уверяет: вы не можете называть себя ньюйоркцем, если у вас нет любимого блюда в украинском ресторане "Веселка". Там три тысячи вручную вылепленных вареников ежедневно, гигантские кастрюли борща, и деруны, за которыми клиенты приходят даже посреди ночи.



Украинский ресторан "Веселка" в Нью-Йорке работает уже более 60 лет

Это заведение настолько известно, что превратилось в киноплощадку – здесь снимали эпизоды сериалов "Сплетница" и "Миллиарды". Именно здесь лакомились варениками Кейт Бланшет и Сандра Буллок в фильме "Восемь подруг Оушена". И именно здесь снимал свои программы всемирно известный шеф-повар Энтони Бурден.

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В 50-х годах прошлого века в Нью-Йорк прибыли украинцы Владимир и Ольга Дармохваловы. И вот в 1954 году Владимир решился открыть собственное дело – кондитерскую. Хотя, кроме сладостей, там продавали и сигареты, и лотерейные билеты, и канцелярию для школьников. А еще – украинскую прессу.

Их дочь Марта познакомилась с американцем Томом, как окажется, будущим мужем. И хотя брак был недолгим, именно ему доверили управлять заведением, когда Владимир умер. Теперь ресторан охотно посещают представители всех национальностей, а в меню и традиционная украинская кухня, и сэндвичи, бургеры, брауни или круассаны.

Именно в "Веселке" готовят самый вкусный борщ в США

А с конца 80-х "Радуга" начала работать круглосуточно и теперь трудно сказать, когда здесь более людно – днем ​​или ночью. После захода солнца ньюйоркцам особенно хочется посидеть с друзьями за домашними блюдами. Поэтому очередь даже в три часа ночи – обычное явление.

Как харьковчане превратили гараж в уникальную хобби-мастерскую

Настоящее инженерное пространство создали четыре парня-физика в обычном гараже в Харькове. Такой себе Garage Hub открыт для всех желающих, чтобы простые жители города могли реализовывать собственные инженерные идеи. Каждый может прийти и попробовать создать что-то своими руками: от обычной табуретки до 3D-модели архитектурных шедевров для незрячих.

Это пространство создали четыре студента-физика Иван Пугачев, Платон Дмитриев, Роман выдра и Дмитрий Мельников. Ребятам хватало, чтобы арендовать обычный гараж площадью 22 квадратных метра.

Украинцы, которые превратили гараж в хобби-мастерскую

С годами ребята увидели, что их гараж превращается в хобби-мастерскую.

Мы дали людям возможность попрактиковаться: начиная с того, что в гараже можно попилить что-то простенькое из дерева, и заканчивая тем, что здесь можно строить трехмерные чертежи и проектировать различные подвижные механизмы,

– рассказал один из основателей Garage Hub Иван изданию The Ukrainians.

Когда в гаражах стало тесно, арендовали подвал многоэтажки. Теперь здесь есть и 3D-принтеры и станки с числовым программным управлением, и инструменты для столярных работ, паяльные станции, химикаты и термофены.



Ребята наполнили гараж разнообразным оборудованием

Здесь реализуют самые разнообразные проекты: кто-то создает 3D-модели архитектурных шедевров для незрячих, другие – сваривают "Железного человека", из арматуры выплавляют сердце, мастерят лазерную арфу или просто табуретку для дома. Ребята уверяют, что дело не только в предметах – важно именно осознание, что собственные идеи можно реализовать. А если чего-то не знаешь, этим можно овладеть.