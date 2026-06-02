Лето для врага будет тяжелым: Крым столкнулся сразу с рядом критических проблем

Успешные удары Сил обороны по российским НПЗ и перерезание логистики на оккупированных территориях вызвали серьезный топливный кризис в оккупированном Крыму. В целом летний сезон не сулит врагу ничего хорошего.

Россияне в Крыму радуются хотя бы нескольким бензовозам. Политтехнолог Тарас Загородний высказал предположение 24 Каналу, что украинские защитники будут продолжать работу по временно оккупированным территориям, в частности по Крыму.

В Крыму набирает обороты серьезный кризис

Политтехнолог заметил, что в этом году Силы обороны лучше подготовились, чем в прошлом: происходят атаки на НПЗ, на нефтеперекачивающие станции. Также осуществляется давление на временно оккупированные Запорожскую, Херсонскую, Донецкую и Луганскую области.

Это означает, что кризис распространяется на все временно оккупированные территории. То есть имеется военная необходимость прежде всего по уничтожению логистики врага для того, чтобы его оттуда выбивать,

– сказал Загородний.

По его словам, в отличие от 2025 года, нынешние удары начались значительно раньше. И это лето в Крыму точно будет сложным из-за критической нехватки топлива.

Кроме того, чем больше Украина бьет по установкам, тем меньше у противника возможности производить авиационный керосин. Потому что это наиболее высокотехнологичный продукт. Если залить в самолет некачественный керосин – он просто упадет.

По его мнению, Украина стремится, чтобы ситуация, которая возникла в Туапсе после регулярных ударов по НПЗ, распространилась на большую территорию.

Процесс начинается. Масштабы очевидны,

– отметил политтехнолог.

Загородний подчеркнул, что в этом году Украина смогла заблокировать российский сухопутный коридор в Крым. Также россияне не могут воспользоваться паромами, потому что украинские воины их уничтожили.

Кроме того, добавил он, есть еще одна интересная деталь: россияне не поддерживали переход на электромобили. Поэтому единственное, что у них остается, – ездить на велосипедах или на ишаках, например, убегая с временно оккупированного полуострова по Крымскому мосту.

Украина фактически заблокировала сухопутный коридор в Крым. Оккупанты не хотят потерять важную для них трассу и придумывают, как можно по ней перемещаться. Однако пока их попытки безуспешны.

Утром 27 мая Силы обороны Украины нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по штабу ВВС Черноморского флота России в Севастополе. В результате атаки также повреждено здание управления Центрального банка России.

Российские СМИ сообщили об ударе по месту расположения 126 бригады Черноморского флота страны-агрессора. В результате атаки есть погибшие и раненые. В то же время Генеральный штаб ВСУ не подтверждал данную информацию.