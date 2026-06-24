В более чем 60 регионах России – проблемы с бензином, выборы в Думу хотят перенести, – Зеленский

Уже в более чем 60 российских регионах наблюдается дефицит топлива. На этом фоне спецслужбы страны-агрессора уже даже предлагают перенести выборы в Госдуму.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время вечернего обращения 24 июня.

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Что сказал Зеленский о проблемах с бензином в России?

Зеленский подчеркнул, что, помимо дефицита бензина, в российских регионах также наблюдается сильный рост цен на бензин и дизельное топливо, если они, конечно, есть в наличии.

Российские спецслужбы уже даже предлагают перенести или вообще отменить ритуал избрания "Единой России" в Госдуму – их очередная имитация выборов была запланирована на сентябрь, и сейчас мы видим по докладам разведки, что в России не уверены в том, что все пройдет в сентябре,

– подчеркнул президент Украины.

Глава государства отметил, что в стране-агрессоре возникло много сложностей, и только из-за того, что Путин отказывается заканчивать свою войну и не прислушивается к предложениям о встрече со стороны Киева, предложениям о реальных переговорах и достойном мире.

"Нужно гарантировать мир – это самая главная задача", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, 24 июня стало известно, что лимиты на количество бензина и дизельного топлива, которые можно приобрести одному человеку, ввели в Курской, Белгородской, Тюменской и Новосибирской областях.

Также в России могут запретить экспорт дизельного топлива. Экспорт бензина уже был запрещен ранее.

Набирает обороты и топливный кризис во временно оккупированном Крыму. Из-за проблем с поставками бензина и дизельного топлива массово закрывать АЗС начали даже крупные сети, такие как ТEС и ATAN.