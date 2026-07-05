Подарок для Китая, – экс-министр заметил интересный нюанс в топливном кризисе в России

Дефицит бензина в России охватывает все больше регионов. Уже возникают задержки со сбором урожая из-за нехватки топлива для спецтехники. Это приведет к убыткам для аграриев и росту цен на продукты питания. Все это может усилить недовольство населения.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, высказав мнение, что в этой сложной для России ситуации Китай, держащий Путина на коротком поводке, является хозяином положения.

Смотрите также : Си защитил Лукашенко и пригрозил Путину: аналитик указал, удержит ли это Кремль от эскалации

Си пристально следит за событиями: на какой шаг может пойти?

Си Цзиньпин может диктовать Москве все, что сочтет необходимым. Россия, как отметил экс-глава МИД, единственная страна, которая живет за счет экспорта своих товаров в Китай.

Это лучший в мире подарок для Китая. Думаю, он пока будет держать Россию на плаву,

– озвучил Огрызко.

Он прогнозирует, что Си поможет стране-агрессору сейчас выстоять, но ситуация может измениться. Как только украинские Силы обороны добьют российскую экономику и ВПК, то китайский лидер, по его мнению, может заговорить об определенных территориях, которые сейчас находятся в составе России, и захотеть получить над ними контроль.

"Он первым скажет, что давно мечтал о том, чтобы исконно китайские северные территории вернулись в родную гавань. Покажет карту, которая давно нарисована в Китае, заявит, что от Байкала и выше – все китайское. На этом вся Россия, по крайней мере в регионе Восточной Сибири, мгновенно исчезнет. Там некому не то что отбиваться, а там давно все полукитайское из-за экономической экспансии", – подчеркнул Огрызко.

Недавно Китай посетил белорусский диктатор Лукашенко. Он, как и Путин, ищет поддержки со стороны Си. У него сложилась шаткая ситуация: экономика Беларуси зависит от России, а сам самопровозглашенный президент – от главы Кремля. Тот пытается по полной втянуть его в войну против Украины, Лукашенко осознает, чем это для него закончится. Ведь украинские дроны в мгновение ока полетят на белорусскую территорию в ответ. Первыми под удар попадут НПЗ Беларуси, что нанесет удар по экономике страны.

Бывший министр иностранных дел подчеркнул, что так же, как Беларусь зависит от России, так и Россия зависит от Китая. Лукашенко, по его словам, ездил к Си Цзиньпину, чтобы объяснить, что происходит, и призвать к реагированию, ведь для Беларуси участие в боевых действиях против Украины закончится плачевно, а в России население уже бьется за канистру бензина. На фоне этого атаки СОУ на российские НПЗ не прекращаются.

Думаю, что Лукашенко умоляет Си от своего имени и от имени Путина о том, чтобы тот не прекращал помощь и дал возможность еще хоть как-то продержаться,

– подытожил Огрызко.

Полное интервью Владимира Огрызко: смотрите в видео