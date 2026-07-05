Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко, висловивши думку, що в цьому проблемному для Росії становищі Китай, який тримає на короткому ланцюгу Путіна, є господарем ситуації.

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Сі пильно стежить за подіями: на який крок може піти?

Сі Цзіньпін може диктувати Москві все, що вважатиме необхідним. Росія, як зауважив ексочільник МЗС, єдина країна, яка живе завдяки експорту своїх товарів до Китаю.

Це найкращий у світі подарунок для Китаю. Думаю, він поки що триматиме Росію на плаву,

– озвучив Огризко.

Він прогнозує, що Сі допомагатиме країні-агресорці зараз вистояти, але ситуація може змінитись. Як тільки українські Сили оборони доб'ють російську економіку і ВПК, то китайський лідер, на його думку, може заговорити про певні території, які наразі перебувають у складі Росії, та захотіти отримати над ними контроль.

"Він перший скаже, що давно мріяв про те, щоб споконвічно китайські північні території повернулися в рідну гавань. Покаже мапу, яка давно в Китаї намальована, озвучить, що від Байкалу і вище – все китайське. На тому вся Росія щонайменше в регіоні Східного Сибіру закінчиться миттєво. Там немає кому не те що відбиватися, а там давно все напівкитайське через економічну експансію", – підкреслив Огризко.

Нещодавно Китай відвідав білоруський диктатор Лукашенко. Він, як і Путін, шукає підтримки з боку Сі. В нього склалась хитка ситуація, економіка Білорусі залежна від Росії, а сам самопроголошений президент від очільника Кремля. Той намагається на повну втягнути його у війну проти України, Лукашенко усвідомлює, чим це для нього закінчиться. Адже українські дрони в мить полетять на білоруську територію у відповідь. Першими під удар потраплять НПЗ Білорусі, що вдарить по економіці країни.

Колишній міністр закордонних справ наголосив, що як Білорусь залежить від Росії, так само і Росія від Китаю. Лукашенко, з його слів, їздив до Сі Цзіньпіна пояснити, що відбувається і закликати реагувати, адже для Білорусі долучення до бойових дій проти України завершиться плачевно, а в Росії вже населення б'ється за каністру бензину. На тлі цього атаки СОУ по російських НПЗ не припиняються.

Думаю, що Лукашенко молить Сі від свого та імені Путіна про те, щоб він не припиняв допомогу і дав можливість ще хоч якось протриматись,

– підсумував Огризко.

Повне інтерв'ю Володимира Огризка: дивіться у відео