Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що Китаю не потрібна перемога Росії у війні. Його цікавить тліючий конфлікт, в якому Москва не вдається до ескалації і не чіпає Європу. Тому що для Пекіна європейський ринок важливіший за російський.

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Ситуація виходить з-під контролю Пекіна

Клочок зауважив, що сьогодні Росія підіймає градус ескалації через можливе втягування Білорусі у війну, але це не потрібно Китаю. По білоруській території проходить великий шовковий шлях Сі Цзіньпіна. Це головна його ідеологія, стратегія. Цим шляхом прямує дуже багато товарів до Китаю, йдеться про товарообіг на сотні мільярдів доларів та євро.

Нинішня ситуація така, що вона, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", виходить з-під контролю Пекіна. Не треба забувати, що з Китаю здійснюється постачання в Україну компонентів для дронів. При цьому він, хоч і опосередковано, контролює збільшення чи зменшення закупок деревини, нафти, газу у Росії. Тим самим він підтримує російську економіку. Відповідно, Пекін має важелі впливу на Москву.

Росія це розуміє, але нічого вдіяти не може, тому що режим ухвалив рішення воювати і перемогти. І це ідеологічний мазохізм,

– впевнений він.

Клочок зауважив, що візит Лукашенка до Пекіна не є випадковим. Він шукає прихисток і гарантії для себе. Адже ескалація зараз дуже вигідна Путіну для того, щоб змінити хід подій у війні.

Але йому сьогодні вже не так важливо, як на це все буде реагувати Пекін. І Сі Цзіньпін це чудово розуміє, і він занепокоєний. Тому ситуація вкрай складна,

– відзначив Валерій Клочок.

Водночас якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю, тоді буде вето Китаю, який після цього не надасть їй жодної допомоги щодо постачання компонентів та матеріалів для військово-промислового комплексу. За його словами, всі чудово розуміють, що в російській Єлабузі – саме китайське виробництво дронів, які виготовляються за технологією Ірану. Імовірно, саме на заводах у Китаї збираються двигуни для "Шахедів", які летять по Україні.

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На тлі всіх цих подій показовою є заява Китаю щодо російсько-української війни. Він закликає сторони відновити мирні переговори та припинити вогонь, зокрема, утриматись від ударів по цивільній інфраструктурі.

Але це заклик не лише до Росії та України, а й до європейців – вони мають бути за столом переговорів, і Китай зрештою може гарантувати їм безпеку від російського нападу. Звучить парадоксально, але Пекін готовий виступити гарантом безпеки для країн Європейського Союзу, які є членами НАТО,

– підкреслив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Він додав, що це серйозний репутаційний удар для країн Європи і для всього Альянсу. Але ситуація складається саме у такий спосіб, що Китай може виграти цю партію.

Нагадаємо, що під час засідання Ради Безпеки ООН заступник постійного представника Китаю Сунь Лей зробив заяву щодо російсько-української війни. Він зазначив, що "конфлікт" поширюється у цивільний простір, що призводить до страждання ні в чому не винних мирних людей.

Представник КНР закликав Росію та Україну утриматися від ударів по цивільній інфраструктурі. Також Китай запропонував поновити мирні переговори, припинити вогонь та викоренити "першопричини конфлікту". Водночас Пекін продовжить зберігати нейтралітет та при цьому допомагати обидвом сторонам у досягненні миру.