Эффект будет максимальным, – бывший сотрудник СБУ заинтересовал последствиями топливного кризиса в России

Топливный кризис в России набирает обороты. В настоящее время от него страдают отдаленные от центра российские регионы и оккупированные территории. Однако в ближайшее время ситуация может значительно ухудшиться для россиян.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в беседе с 24 Каналом высказал предположение о том, что ждет россиян, когда будет реализована 40-дневная операция воздействия на Россию, которую анонсировал Владимир Зеленский. Ступак спрогнозировал сценарий, который может запустить Украина в течение этого срока.

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Может ли топливный кризис подтолкнуть россиян к протестам?

Бывший сотрудник СБУ подчеркнул, что ситуацию с топливным кризисом в России можно сопоставить с тем, что происходит в Украине с начала войны. Он напомнил, что нехватка топлива в мае–июне 2022 года не повлияла на настроения украинцев. Так же, как и нехватка электричества каждую зиму. Поэтому можно предположить, что топливный кризис в России также не принесет желаемого для Украины эффекта.

Об этом же свидетельствует исторический опыт — в предыдущие периоды, когда какая-либо страна-захватчик оказывала давление на гражданское население, это ни разу не приводило к быстрым протестам. Бомбардировки союзниками нацистской Германии не подтолкнули немцев к революции. Удары американцев по Вьетнаму или Советского Союза по Афганистану также не заставили местное население этих стран поднять восстание.

Однако, по его словам, есть интересный момент с Москвой. Столица России — максимально комфортный город, жители которого никогда не заботились о том, что происходит в регионах.

Но что произойдет, если в Москве не будет света или начнутся перебои с топливом? Смогут ли москвичи выжить, как сейчас выживает население Белгородщины, Брянщины, Курщины? Жители Москвы могут сказать, что они на это не подписывались и такие условия их не устраивают. Они, вероятно, будут требовать от властей срочного обеспечения комфортной жизни. Москва может стать "неизвестной землей" с непредсказуемыми последствиями для российского режима,

– подчеркнул Иван Ступак.

В этом смысле важную роль сыграет 40-дневная операция воздействия на Россию, которую анонсировал президент Украины. Соответствующее поручение он дал руководству СБУ.

Обратите внимание! Владимир Зеленский после того, как заслушал доклад временно исполняющего обязанности председателя СБУ Евгения Хмары о реализации плана дальнобойных ударов по России, а также ударов на средней дальности и о последствиях действий на фронте Центра спецопераций "Альфа", сделал важное заявление. Президент утвердил СБУ 40-дневную операцию "по оказанию воздействия на государство-агрессора с целью побуждения к прекращению войны".

"В течение этих 40 дней эффект будет максимальным в более отдаленных регионах России, которые ранее не ощущали на себе последствия войны. Кроме того, именно там расположены наиболее важные производственные мощности, крупные бюджетобразующие предприятия", — подчеркнул бывший сотрудник СБУ.

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Также Ступак обратил внимание на то, что самые серьезные перебои с топливом сейчас наблюдаются на Дальнем Востоке России. Это произошло потому, что в этом регионе очень мало НПЗ, и они не успевают обеспечивать отдаленные регионы топливом, ведь вынуждены направлять все запасы в центр России. Хотя удары наносятся по центральным российским регионам, страдает, в частности, Дальний Восток. Вероятно, именно на таких нюансах СБУ будет делать ставку для достижения максимального эффекта.