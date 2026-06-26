Колишній працівник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом припустив, які перспективи чекатимуть на росіян, коли реалізуватиметься 40-денна операція впливу на Росію, яку анонсував Володимир Зеленський. Ступак спрогнозував сценарій, який може запустити Україна у цей термін.

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Чи може паливна криза спонукати росіян до протестів?

Експрацівник СБУ наголосив, що ситуацію з паливною кризою в Росії можна віддзеркалити щодо того, що відбувається в Україні з початку війни. Він нагадав, що відсутність палива у травні – червні 2022 року не вплинула на настрої українців. Так само, як нестача електрики кожної зими. Тому можна припустити, що паливна криза в Росії також не матиме потрібного для України ефекту.

Про це ж свідчить історичний досвід – у попередні періоди, коли будь-яка країна-загарбник впливала на цивільних, це жодного разу це не приносило швидкого результату протесту. Бомбардування союзниками нацистської Німеччини не спонукало німців до революції. Удари американців по В'єтнаму або Радянського Союзу по Афганістану також не змусили місцеве населення цих країн здійснити повстання.

Проте, за його словами, є цікавий момент з Москвою. Столиця Росії – максимально комфортне місто, жителі якого ніколи не опікувалися тим, що відбувається в регіонах.

Але що трапиться, якщо в Москві не буде світла або почнуться перебої з паливом? Чи зможуть москвичі вижити, як нині виживає населення Бєлгородщини, Брянщини, Курщини? Жителі Москви можуть сказати, що вони на це не підписувалися і їх такі умови не влаштовують. Вони, ймовірно, вимагатимуть у влади термінового забезпечення комфортного життя. Москва може бути "невідомою землею" з непередбаченими наслідками для російського режиму,

– наголосив Іван Ступак.

У цьому сенсі важливу роль матиме 40-денна операція впливу на Росію, яку анонсував президент України. Відповідне доручення він надав керівництву СБУ.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський після того, як заслухав доповідь тимчасового виконувача обов'язків голови СБУ Євгенія Хмари про реалізацію плану далекобійних ударів по Росії, а також уражень на середній дальності та про наслідки дій на фронті Центру спецоперацій "Альфа", зробив важливу заяву. Президент затвердив СБУ 40-денну операцію "впливу на державу-агресорку заради спонукання до закінчення війни".

"В оці 40 днів ефект буде максимальний на віддаленіші регіони Росії, які раніше не відчували на собі наслідки війни. Також саме там розташовано найбільш важливі виробничі потужності, великі бюджетоутворюючі підприємства", – підкреслив колишній співробітник СБУ.

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Також Ступак звернув увагу на те, що найбільші перебої з паливом зараз на Далекому Сході Росії. Це сталося, тому що у цьому регіоні дуже мало НПЗ, і вони не встигають забезпечувати віддалені регіони паливом, адже змушені спрямовувати усі запаси до центру Росії. Хоча удари відбуваються по центральних російських регіонах, страждає, зокрема, Далекий Схід. Тому, ймовірно, на таких нюансах СБУ гратиме щодо досягнення максимального ефекту.