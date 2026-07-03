Об этом в эфире 24 Канала заявил дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США (2015–2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014–2015) Валерий Чалый. Проблемы в России нарастают. Он обратил внимание на реакцию страны-агрессора на пустые канистры у россиян и констатировал, что быстро решить проблему дефицита бензина Кремль не может.

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Топливный кризис в России: в Кремле растеряны

Нехватка бензина наблюдается не только в оккупированном Крыму, но и в различных регионах России. Она все больше распространяется. Дипломат прогнозирует, что российские власти смогут решить проблему дефицита топлива в Москве и Санкт-Петербурге, а вот в других городах – вряд ли.

В Кремле заметили, что российское население крайне негативно воспринимает эту ситуацию и возмущается невозможностью заправить свои автомобили. Поэтому в Москве решили наносить удары по украинским автозаправочным станциям. В частности, удары фиксируются в Сумской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской областях.

То есть там, куда могут долететь реактивные БпЛА и КАБы. Они уничтожают АЗС. Казалось бы, это абсурдно, ведь у нас их несколько тысяч, мы это уже проходили. Россияне с самого начала наносили удары по нашим заводам, местам хранения горючего,

– напомнил Чалый.

Он подчеркнул, что Украина нашла способ справляться с этим, поэтому ей несложно обеспечить быстрый мобильный вариант обслуживания. Однако Путин, увидев возмутительную реакцию российского общества на топливный кризис, стремится добиться такого же среди украинцев. Дипломат прогнозирует, что российская армия в дальнейшем попытается осуществить атаку и на киевские АЗС.

Ничего из этого не выйдет. Они растеряны, не знают, что делать сейчас в этой ситуации. Это точно повлияет на Крым, там, где СОУ перережут логистику. Вот там будет результат,

– подчеркнул Чалый.

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