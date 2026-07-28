Вместо бензина задонатили на ВСУ: как россияне попали на крючок хороших "мошенников"

Вместо бензина россияне случайно задонатили в ВСУ. Так, в оккупированном Крыму пытались обойти топливные ограничения.

Об этом рассказали в 110 бригаде ВСУ .

Как работала схема?

В оккупированном Крыму после сбоя QR-кодов в сети начали продавать фальшивые коды для АЗС. "Продавцы" обещали доступ к дефицитному бензину.

Желающих воспользоваться этой "схемой" оказалось немало.

Но вместо вожделенного горючего, эти деньги, как утверждают организаторы, пошли на сбор для закупки пикапов подразделения FPV 110 ОМБр.

В итоге те, кто хотел обойти ограничения, сами приобщились к поддержке украинских защитников – хотя узнали об этом уже после перевода средств!

– рассказали в бригаде.

Военные подразделения выразили благодарность Службе безопасности Украины, которая помогла севастопольцам задонатить на покупку автомобилей.

Они отметили, что понимают, что Крым хочет вернуться скорее домой, поэтому со своей стороны используют эти донаты для увеличения смертности окупантов.

И еще хотелось передать, что бензина у вас не будет до тех пор, пока желто-голубой флаг не поднимется над всем полуостровом. Поэтому призываем всех жителей, находящихся на оккупированной территории, донатить на ВСУ. Слава Украине! Героям слава!

– подчеркнули военные.

Осторожно, нецензурная лексика! Вместо бензина россияне задонатили на ВСУ: смотрите видео

К слову, в Крыму этой ночью было "жарко", в частности в Севастополе, Керчи, Феодосии. Там после атаки дронов загорелась подстанция. Кроме того, в нескольких городах были проблемы со светом.